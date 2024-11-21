Футзальна збірна, Харлан, Усик та ще 7 спортсменів увійшли до рейтингу українських лідерів "УП 100"

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу у стрибках у висоту Ярослава Магучіх, чемпіон світу з професійного боксу Олександр Усик увійшли до переліку лідерів "УП 100".

Про це повідомляє "Чемпіон".

Дев'ять атлетів та одна збірна команда були відзначені незалежними експертами спільно з "Українською правдою" у категорії "Спорт".

Серед інших лідерів у цій категорії також представлені борець греко-римського стилю Жан Беленюк, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Ірина Коляденко, боксер-аматор Олександр Хижняк, а також паралімпійці Євгеній Богодайко (плавання) та Ігор Цвєтов (легка атлетика).

Крім того, єдиною командою у списку стала збірна України з футзалу, якій цього року вдалося принести для нашої країни історичну першу медаль на чоловічих чемпіонатах світу серед дорослих в ігрових видах спорту.

Нагородження переможців премії "УП 100" відбулося 20 листопада у Києві. Учасників рейтингу розподілили на шість категорій: "Суспільство", "Державне управління", "Захисники", "Бізнес", "Культура" та "Спорт".

Журі оцінювало учасників рейтингу за наступними критеріями:

внесок у перемогу й розбудову української державності,

вплив на суспільно-політичні процеси,

лідерство та доброчесність.

Хто був у складі журі для оцінювання спортсменів: