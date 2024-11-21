Футзальна збірна, Харлан, Усик та ще 7 спортсменів увійшли до рейтингу українських лідерів "УП 100"
Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу у стрибках у висоту Ярослава Магучіх, чемпіон світу з професійного боксу Олександр Усик увійшли до переліку лідерів "УП 100".
Про це повідомляє "Чемпіон".
Дев'ять атлетів та одна збірна команда були відзначені незалежними експертами спільно з "Українською правдою" у категорії "Спорт".
Серед інших лідерів у цій категорії також представлені борець греко-римського стилю Жан Беленюк, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Ірина Коляденко, боксер-аматор Олександр Хижняк, а також паралімпійці Євгеній Богодайко (плавання) та Ігор Цвєтов (легка атлетика).
Крім того, єдиною командою у списку стала збірна України з футзалу, якій цього року вдалося принести для нашої країни історичну першу медаль на чоловічих чемпіонатах світу серед дорослих в ігрових видах спорту.
Нагородження переможців премії "УП 100" відбулося 20 листопада у Києві. Учасників рейтингу розподілили на шість категорій: "Суспільство", "Державне управління", "Захисники", "Бізнес", "Культура" та "Спорт".
Журі оцінювало учасників рейтингу за наступними критеріями:
- внесок у перемогу й розбудову української державності,
- вплив на суспільно-політичні процеси,
- лідерство та доброчесність.
Хто був у складі журі для оцінювання спортсменів:
- Дар'я Кузнецова, спортивна журналістка, ведуча новин на першому каналі "Суспільного"
- Дмитро Лазуткін, телевізійний продюсер, спортивний коментатор
- Матвій Бідний, міністр молоді та спорту україни
- Андрій Твердохліб, головний редактор "Чемпіона"
- Євген Будерацький, заступник головної редакторки "Української правди"