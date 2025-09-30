Українець Цвєтов здобув бронзу на ЧС-2025 з паратлетики
Український бігун Ігор Цвєтов завоював бронзу на чемпіонаті світу-2025 з параатлетики, що триває у столиці Індії Нью-Делі.
Про це повідомляє Суспільне спорт.
Він фінішував 3-м з результатом 23.64 секунди у фіналі на 200-метрівці в класі T35 – дисципліні, в якій є чинним паралімпійським чемпіоном. Для Цвєтова це був перший міжнародний старт з часів Паралімпіади-2024.
Українця випередили двоє "нейтральних" атлетів: росіяни Давід Джатієв (23.01 с) і Дмітрій Сафронов (23.13 с).
Інший українець, Іван Тетюхін, у цьому самому забігові став шостим з особистим рекордом – 23.95 с.
Чемпіонат світу з параатлетики-2025
Результати бігу на 200 метрів, клас Т35
1. Давід Джатієв (-) 23.01 с
2. Дмітрій Сафронов (-) 23.13 с
3. Ігор Цвєтов (Україна) 23.64 с
...6. Іван Тетюхін (Україна) 23.95 с
Раніше стало відомо, що зіркова українську стрибунку у висоту Ярославу Магучіх знову номінували на звання найкращої легкоатлетки року у Європі.