Українець Цвєтов здобув бронзу на ЧС-2025 з паратлетики

Український бігун Ігор Цвєтов завоював бронзу на чемпіонаті світу-2025 з параатлетики, що триває у столиці Індії Нью-Делі.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Він фінішував 3-м з результатом 23.64 секунди у фіналі на 200-метрівці в класі T35 – дисципліні, в якій є чинним паралімпійським чемпіоном. Для Цвєтова це був перший міжнародний старт з часів Паралімпіади-2024.

Українця випередили двоє "нейтральних" атлетів: росіяни Давід Джатієв (23.01 с) і Дмітрій Сафронов (23.13 с).

Інший українець, Іван Тетюхін, у цьому самому забігові став шостим з особистим рекордом – 23.95 с.

Чемпіонат світу з параатлетики-2025

Результати бігу на 200 метрів, клас Т35

1. Давід Джатієв (-) 23.01 с

2. Дмітрій Сафронов (-) 23.13 с

3. Ігор Цвєтов (Україна) 23.64 с

...6. Іван Тетюхін (Україна) 23.95 с

Раніше стало відомо, що зіркова українську стрибунку у висоту Ярославу Магучіх знову номінували на звання найкращої легкоатлетки року у Європі.