Паралімпієць Цвєтов: Інваліди – це ті, хто щодня о шостій ранку п'ють пиво

4-разовий паралімпійський чемпіон Ігор Цвєтов вважає, що "інваліди" – це образлива назва для спортсменів з обмеженими можливостями.

Про це він сказав, відповідаючи на питання про те, як українські паралімпійці здобувають таку велику кількість медалей. Цвєтова цитує Sport 24.

"Ми працюємо 24/7. У нас така сильна жага і мотивація. Ми майже не відпочиваємо. От навіть, коли я хворий, то все одно тренуюся. І це не тільки я, а й інші наші спортсмени, тому що ми розуміємо, наскільки це нам необхідно. Це ковток свіжого повітря. Спорт нас об'єднав і переконав у тому, що я необхідний цій країні і цьому світу.

Адже ви ж розумієте, військові, які прийдуть з фронту, куди їм йти? Як їм пройти ту реабілітацію? Тому і для них паралімпійський спорт є дуже важливий. А здоровий спорт, ну, що я можу сказати? Там всі молоді, здорові. У них чітка позиція щодо України. Я вірю, що вони теж досягають великих висот.

Але хотілося б, щоб нас, паралімпійців, не забували. Дуже багато я чув неодноразово, що паралімпійський спорт трохи заважає в Україні. Я не хотів би, щоб він заважав. Мені інколи кажуть: "Ви інваліди". Я відповідаю: "Вибачте, інваліди – це ті, які кожного дня там о шостій ранку п'ють пиво. Хто інваліди? А ми повноцінні люди", – сказав Цвєтов.