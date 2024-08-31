🥉 Дідух та Шинкарьова здобули бронзові медалі на Паралімпійських іграх 2024 у міксті настільного тенісу
Віктор Дідух
Фото з соцмереж
Українські настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкароьова завоювали бронзу у міксті парного настільного тенісу (клас XD17).
Вони поступилися у півфіналі Паралімпійських ігор 2024 представникам Китаю Чжао Шуая та Мао Цзіндянь з рахунком 2:3 ( (9:11, 9:11, 11:9, 11:6, 12:10)
Попри це, вони отримають бронзову медаль. Варто відзначити, що це буде перша в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх.
Нагадаємо, що у попередній стадії Дідух та Шинкарьова зуміли переграти чемпіонів світу з Бразилії Бруну Александру та Пауло Салміна.