Медальний залік Паралімпійських ігор 2024: на якому місці Україна

Пропонуємо до вашої уваги медальний залік Паралімпійських ігор 2024 після першого змагального дня.

29 серпня українці наповнили медальну скарбничку збірної чотирма медалями в плаванні: Антон Коль та Ірина Пойда стали срібними призерами, а Анна Гонтар та Олександр Комаров здобули бронзові нагороди.

Україна посідає 17 місце в медальному заліку. Одноосібним лідером є Китай, у якого чотири золоті нагороди та одна срібна.

Медальний залік Паралімпійських ігор 2024