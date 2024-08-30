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Медальний залік Паралімпійських ігор 2024: на якому місці Україна

Денис Шаховець — 30 серпня, 00:02
Getty Images
Медальний залік Паралімпійських ігор 2024: на якому місці Україна

Пропонуємо до вашої уваги медальний залік Паралімпійських ігор 2024 після першого змагального дня.

29 серпня українці наповнили медальну скарбничку збірної чотирма медалями в плаванні: Антон Коль та Ірина Пойда стали срібними призерами, а Анна Гонтар та Олександр Комаров здобули бронзові нагороди.

Україна посідає 17 місце в медальному заліку. Одноосібним лідером є Китай, у якого чотири золоті нагороди та одна срібна.

Медальний залік Паралімпійських ігор 2024

МісцеКраїна🥇🥈🥉Загалом
1Китай4105
2Велика Британія2316
3Італія2259
4Нідерланди2002
5Франція1203
6Австралія1124
7Бразилія1113
8Данія1001
8Угорщина1001
10Ізраїль1001
17Україна0224
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