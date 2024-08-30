Медальний залік Паралімпійських ігор 2024: на якому місці Україна
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Пропонуємо до вашої уваги медальний залік Паралімпійських ігор 2024 після першого змагального дня.
29 серпня українці наповнили медальну скарбничку збірної чотирма медалями в плаванні: Антон Коль та Ірина Пойда стали срібними призерами, а Анна Гонтар та Олександр Комаров здобули бронзові нагороди.
Україна посідає 17 місце в медальному заліку. Одноосібним лідером є Китай, у якого чотири золоті нагороди та одна срібна.
Медальний залік Паралімпійських ігор 2024
|Місце
|Країна
|🥇
|🥈
|🥉
|Загалом
|1
|Китай
|4
|1
|0
|5
|2
|Велика Британія
|2
|3
|1
|6
|3
|Італія
|2
|2
|5
|9
|4
|Нідерланди
|2
|0
|0
|2
|5
|Франція
|1
|2
|0
|3
|6
|Австралія
|1
|1
|2
|4
|7
|Бразилія
|1
|1
|1
|3
|8
|Данія
|1
|0
|0
|1
|8
|Угорщина
|1
|0
|0
|1
|10
|Ізраїль
|1
|0
|0
|1
|17
|Україна
|0
|2
|2
|4