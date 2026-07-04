Сформувалися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2026
За підсумками матчів 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу сформувалися пари 1/8 фіналу.
У першій парі 1/8 фіналу Канада зіграє з Марокко: північноамериканці пройшли ПАР, тоді як марокканці вибили Нідерланди в серії пенальті.
Ще одне протистояння сформували Парагвай і Франція – південноамериканці сенсаційно здолали Німеччину, а французи впевнено розібралися зі Швецією.
Третя відома пара – Бразилія проти Норвегії: бразильці в напруженому поєдинку вибили Японію, а команда Ерлінга Голанда пройшла Кот-д'Івуар.
Натомість на мексиканців, які перемогли Еквадор, чекатиме складний екзамен проти Англії, яка ледь переграла ДР Конго.
Бельгія відігралася із 0:2 у протистоянні проти Сенегалу, перевівши гру у додаткові тайми. Лише за їх підсумками команда Руді Гарсії змогла вирвати вольову перемогу в африканського суперника.
Суперника бельгійці дізналися у матчі США – Боснія і Герцеговина, де підопічні Маурісіо Почеттіно навіть у меншості оформили переконливу перемогу.
Португалія здолала Хорватію та у наступному раунді зустрінеться з Іспанією, яка не мала проблем у грі з Австрією.
Аргентина з Ліонелем Мессі у надскладному матчі переграла Кабо-Вереде. Чинні чемпіони світу у наступній стадії зіграють з Єгиптом, який у серії пенальті переграв Австралію.
Колумбія мінімально перемогла Гану та в 1/8 фіналу зустрінеться зі Швейцарією, яка розібралась з Алжиром.
Пари 1/8 фіналу ЧС-2026
04.07 | 20:00 | Канада – Марокко
05.07 | 00:00 | Парагвай – Франція
05.07 | 23:00 | Бразилія – Норвегія
06.07 | 03:00 | Мексика – Англія
06.07 | 22:00 | Португалія – Іспанія
07.07 | 03:00 | США – Бельгія
07.07 | 19:00 | Аргентина – Єгипет
07.07 | 23:00 | Швейцарія – Колумбія