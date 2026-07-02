Збірна США у меншості здолала Боснію і Герцеговину в 1/16 фіналу ЧС-2026

У ніч проти 2 липня один із господарів ЧС-2026, збірна США, переграла Боснію і Герцеговину в 1/16 фіналу турніру.

Поєдинок закінчився перемогою команди Маурісіо Почеттіно з рахунком 2:0.

Гра ще не набрала обертів, як нападник гостей Джеко переписав історію ЧС. Едін у віці 40 років і 106 днів став першим польовим гравцем віком 40 років і старше, який зіграв у плейоф чемпіонату світу з футболу.

У першому таймі команди на обох не створили навіть п'яти моментів, які закінчувалися ударом. У середині першої 45-хвилинки Балогун впав у штрафному майданчику суперника, але усі апеляції американців, які вимагали поставити пенальті, були проігноровані арбітром.

На 31-й хвилині м'яч таки побував у боснійських володіннях, але гол Балогуна не був зарахований через офсайд у форварда господарів.

Лише на останній хвилині першого тайму американцям вдалося конвертувати свою тотальну перевагу у забитий м'яч. Все розпочалося із перехоплення у центрі поля. М'яч відскочив від двох боснійців, чим скористався Балогун. Фоларіну вдалося найкраще зорієнтуватися та пробити з-поміж двох опікунів. М'яч пролетів поміж ніг голкіпера Васіля – 1:0.

Це третій м'яч нападника збірної США на домашньому ЧС-2026. Він став лише третім гравцем США з трьома і більше голами на одному ЧС після Берта Патенауда у 1930-му та Лендона Донована у 2010-му.

У компенсований до тайму час Балогун був близьким до дублю, якби м'яч після його удару не перевірив на міцність каркас воріт.

На перерву національні команди пішли за мінімальної переваги американців у рахунку 1:0.

На 64-й хвилині Балогун дуже грубо зіграв у ногу Мухаремовича. Суддя після перегляду VAR показав пряму червону картку ключовому форварду США. Американці майже пів години грали у меншості.

Епізод, за який Балогун отримав червону картку Getty Images

За 10 хвилин до закінчення основного часу господарі могли подвоїти свою перевагу, якби Пулішич не забіг в офсайд під час взяття воріт.

На 82-й хвилині господарі заробили стандарт із дуже гострої позиції. Тільман красиво перекинув стінку, а Васіль не зміг врятувати команду після розкішного удару півзахисника суперника – 2:0.

Збірна США уперше за 24 роки виграла матч плейоф ЧС. Останній і єдиний успіх у матчах на виліт був у 2002-му.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Раунд плейоф, 1/16 фіналу, 2 липня

США – Боснія і Герцеговина 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45 Балогун, 2:0 – 82 Тільман

Вилучення: 64 Балогун (США)

В 1/8 фіналу поточного Мундіалю США зіграє проти Бельгії, яка, своєю чергою, в 1/16 фіналу вирвала вольову перемогу у Сенегалу (3:2). Поєдинок відбудеться 7 липня о 03:00 (за київським часом).