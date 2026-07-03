Збірна Швейцарії впевнено обіграла Алжир на шляху до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Швейцарії обіграла національну команду Алжиру у межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

Швейцарці відкрили рахунок уже на 10-й хвилині. 20-річний півзахисник Йоган Манзамбі увірвався до штрафного майданчика суперника, протягнув м'яч до лицьової лінії та виконав простріл на Бреля Емболо, який переправив м'яч у сітку воріт.

Після пропущеного гола Алжир перехопив ініціативу, однак його атакам бракувало гостроти в завершальній стадії. До того ж надійно діяв воротар швейцарців Грегор Кобель.

Другий тайм також розпочався з гола збірної Швейцарії. Деніс Закарія виконав простріл у воротарський майданчик, де після відскоку м'яч підхопив Дан Ндоє та щільним ударом низом відправив його в дальній кут воріт Луки Зідана.

Надалі швейцарці спокійно контролювали перебіг зустрічі й не форсували подій, а збірна Алжиру так і не змогла створити по-справжньому небезпечних моментів біля воріт суперника.

Швейцарія вперше з 1938 року виграла матч плейоф чемпіонату світу та вперше у своїй історії видала серію з трьох перемог поспіль на ЧС. Загалом для швейцарців це четвертий поспіль вихід в 1/8 фіналу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

3 липня

Швейцарія – Алжир 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Емболо, 2:0 – 46 Ндоє

Огляд матчу Швейцарія – Алжир

Швейцарія в 1/8 зустрінеться з переможцем матчу Колумбія – Гана, який відбудеться у суботу, 4 липня.