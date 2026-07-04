Це Аргентина, якщо цього не розуміти, то буде важко: Скалоні – про драматичну перемогу над Кабо-Верде в 1/16 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні заявив, що перемога над Кабо-Верде в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 далася його підопічним важко, оскільки гравці віддали всі сили під кінець матчу, що є притаманним для духу "Альбіселесте".

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Це був справді важкий матч. Завжди треба зосереджуватися на позитивних моментах. Ця команда ніколи не здається. І я мушу віддати належне нашим суперникам. Сьогодні Кабо-Верде довело, що це чудова команда. Правда в тому, що всі закінчили матч дуже втомленими, бо віддали всі сили. Це Аргентина… Якщо цього не розуміти, то буде важко. Ми, аргентинці, це розуміємо, бо нічого не дається легко".

Нагадаємо, що Аргенина в екстратаймах виборола перемогу над Кабо-Верде (3:2) в 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Додамо, що найкращим гравцем матчу визнали Ліонеля Мессі, який відкрив рахунок у першому таймі. Нападник вийшов на цей матч у статусі рекордсмена за зіграними матчами на мундіалях, потрапивши вже 30 разів до складу команди на турнірі.

Зауважимо, що на наступній стадії плейоф мундіалю на аргентинців очікує протистояння з Єгиптом. Раніше "Фараони" перемогли у серії пенальті Австралію в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.