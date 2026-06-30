Збірна Норвегії дотиснула Кот-д'Івуар в 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна Норвегії обіграла національну команду Кот-д'Івуару в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

Перший тайм пройшов у прагматичній боротьбі. На старті активніше виглядали івуарійці, однак ближче до завершення першої 45-хвилинки ініціативу перехопили норвежці.

Ключовий епізод стався на 39-й хвилині, коли 21-річний нападник Лейпцига Антоніо Нуса розкішним ударом закрутив м'яч у дальній верхній кут і вивів Норвегію вперед.

Після перерви Кот-д'Івуар зумів відновити рівновагу. На 60-й хвилині 23-річний нападник Манчестер Юнайтед Амад Діалло розіграв "стінку" з партнером на правому фланзі, на швидкості увірвався до штрафного майданчика, протягнув м'яч уздовж воротарського та ефектно пробив у дальній кут.

Втім, вирішальне слово все ж було за Норвегією. На 86-й хвилині Патрік Берг виконав простріл на лінію воротарського майданчика, де Ерлінг Голанд у дотик переправив м'яч у сітку, принісши своїй команді перемогу з рахунком 2:1.

Для нападника – це 60-й гол за національну команду та 5-й на ЧС-2026.

Зазначимо, що ця перемога стала для Норвегії першою в історії на стадії плейоф чемпіонату світу. До цього найкращим результатом команди були виходи до 1/8 фіналу на мундіалях 1938 та 1998 років, однак обидва рази норвежці завершували боротьбу вже в першому матчі на вибування.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

30 червня

Кот-д'Івуар – Норвегія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Нуса, 1:1 – 74 Діалло, 1:2 – 86 Голанд

Суперником Норвегії в 1/8 стане збірна Бразилії, яка напередодні з камбеком перемогла Японію.