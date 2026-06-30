Збірна Марокко перемогла в серії пенальті Нідерланди та вийшла в 1/8 чемпіонату світу-2026

Збірна Марокко здобула звитягу над Нідерландами в 1/16 фіналу чемпіонату світу та пройшла до наступної стадії турніру.

До цієї зустрічі команди грали між собою тричі. Двічі вони перетиналися у товариських матчах (перемога нідерландців у 2017-му та марокканців у 1999-му).

Ще один поєдинок відбувся в межах ЧС-1994, де європейська збірна виграла 2:1 та вийшла до плейоф з першого місця, а Марокко покинуло турнір з нулем очок.

Нідерланди підійшли до цього поєдинку з абсолютним рекордом чемпіонатів світу: команда не програвала в основний час та овертаймах протягом 15 матчів (востаннє поступалася ще у фіналі ЧС-2010).

Гра розпочалася досить інтенсивно, хоча ніхто не зумів відзначитися. На 6-й хвилині зірка марокканців Хакімі прорвався крізь лінію захисту та виконав навіс, але пас вийшов неточним.

Вже через 2 хвилини Сайбарі при стрибку завдав пошкодження ногою захиснику "помаранчевих" Ван Геке, але це ще була не перша травма 26-річного гравця у цьому матчі.

Нідерландці отримали свій перший шанс на 16-й хвилині, проте Саммервіл був в офсайді. Марокко відповідав випадами, після чого почалася гідратація, яка мала б дати можливість передихнути підопічним Рональда Кумана.

На 37-й хвилині при розіграші кутового Ван Геке знову отримав пошкодження голови, цього разу вже до крові. Здавалося, що його можуть замінити, проте цього не сталося й він продовжив грати. Перша 45-хвилинка закінчилася за ігрової переваги "Атлаських левів".

Сайбарі мав 100-відсотковий момент, коли потрібно було просто занести м'яч у ворота, проте центральний нападник марокканців не зумів принести перевагу своїй команді.

Й на початку другого тайму малюнок гри не змінився. Марокканці раз за разом втрачали свої шанси. Буадді мав шанс на 48-й хвилині, утім, до гола справу не довів.

Хакімі на 52-й хвилині перевірив на міцність каркас воріт команди Рональда Кумана. А вже через пару хвилин зірковий захисник прорвав оборону "помаранчевих", але Ван де Вен пішов у класний підкат та зупинив цю атаку.

Ну й тут спрацювало одвічне правило футболу: не забиваєш ти, забивають тобі. Контратака, Саммервіл у падінні віддав передачу на Гакпо, й той її реалізував. Зауважимо, що напередодні у сім'ї гравця Ліверпуля трапилася трагедія, його дружина втратила ненароджену дитину через викидень. Коли він святкував взяття воріт, на його очах були помітні сльози.

Getty Images

Здавалося, що нідерландці дотиснуть суперника та здобудуть мінімальну перемогу. Проте Шемсдін Тельбі, який вийшов лише як пару хвилин з лави запасних, та Ісса Діоп так не думали.

21-річний нападник виконав навіс на досвідченого центрбека, який зумів скористатися помилками оборони суперників та замкнув передачу головою. Після цього голу виникли питання до зіркового центрбека нідерландців Вірджила Ван Дейка.

Почалися екстратайми. На 97-й хвилині Суф'ян Рахімі мав вбивчий момент біля воріт Барт Вербругген, проте молодий голкіпер видав просто геніальний сейв, паритет був втриманий.

На початку другого екстратайму Рональд Куман зробив низку ротацій, зокрема, замінив й Коді Гакпо. "Атлаські леви" стали менш атакувати, було помітно, що команди будуть догравати до серії пенальті, й в підсумку так і сталося – доля поєдинку вирішилася у футбольній лотереї.

Команди до доленосної серії 11-метрових готувалися по-різному, Куман зібрав біля себе та видав мотиваційну промову. Марокканська ж команда почала молитися на свій успіх.

Перший вийшов пробивати Тен Копмайнерс, який просто під стійку засік м'яч, без шансів для марокканського голкіпера. Ніл Ель Айнауї втратив свій шанс та влучив у стійку, нідерландці мали перевагу, проте недовго.

Джастін Клюйверт аналогічно влучив у каркас воріт. А далі сталося дещо неординарне. Вербругген ловить невдалий удар Рахімі, який прилетів йому в руки, проте випадково м'ячем потрапив у власні ворота.

Ветхорст та Тальбі вдало реалізували свої 11-метрові. Тімбер же пробив повз ворота. Дійшла черга до зіркового Хакімі, але він теж влучив у стійку. Це вже третій каркас воріт у цій серії.

Ашраф Хакімі Getty Images

Саммервілл теж пробив невдало, воротар марокканців Буну зловив м'яч. А Сайбрі відзначився вирішальним голом. Марокко вийшло в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф,

1/16 фіналу, 30 червня

Нідерланди – Марокко 1:1 (пен. 2:3)

Голи: 1:0 – 72 Гакпо, 1:1 – 90+1 Діоп

"Ораньє" стали першою командою, яка 4 рази поспіль покидає мундіаль без поразок в основний час – виключно в овертаймах або серіях пенальті (2010, 2014, 2022, 2026). Востаннє нідерландці програвали за 90 хвилин ще у 2006 році, але й досі не мають жодного Кубку світу.

Далі на підопічних Мохамеда Уахбі очікує протистояння з Канадою в 1/8 фіналу цьогорічного мундіалю. Гра відбудеться 4 липня, стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше Парагвай сенсаційно переграв Німеччину в серії пенальті 1:1 (4:3 по пен.) та вийшов до 1/8 фіналу цьогорічного мундіалю.