Іспанія з дублем Оярсабаля розгромила Австрію в 1/16 плейоф ЧС-2026

У четвер, 2 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся черговий матч 1/16 фіналу плейоф, у якому збірна Іспанії перемогла команду Австрії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Іспанці з перших хвилин заволоділи ініціативою, однак першу половину тайму австрійці надійно оборонялися, не дававши супернику завершити свою атаку бодай ударом.

На 30-й хвилині підопічні Луїса де ла Фуенте все ж занесли м'яч у сітку воріт суперника, однак Марк Кукурелья забив вже після того, як його партнери по команді "завалили" у штрафному воротаря австрійців Александера Шлагера, на що вказав лінійний арбітр, після чого гол було скасовано.

Після цього "Фурія Роха" не збавила обертів, натомість оборона збірної Австрії почала давати збій, через що ледь не забили Ламін Ямал та Мікель Оярсабаль, але австрійців двічі врятував голкіпер.

Втім, свого Оярсабаль все ж домігся за 10 хвилин до перерви: він швидко зорієнтувався в штрафному майданчику, відгукнувся на блискучий пас від Кукурельї та в один дотик пробив у правий нижній кут воріт.

У компенсований арбітром час класний момент мав Алекс Баена, але його удар зі штрафного влучив у поперечку, а ще одну спробу Ямала подвоїти перевагу знову нівелював Шлагер, який парирував божевільний удар вундеркінда Іспанії з-за меж штрафного. Австрійці ж на всі ці моменти відповіли лише дальнім неточним ударом від Давіда Алаби.

У другій 45-хвилині малюнок гри не змінився. Іспанія продовжила домінувати на полі, а в середині тайму заслужено подвоїла свою перевагу, коли Баена прострільною передачею знайшов Педро Порро, який кивком голови відправив м'яч у сітку воріт суперника.

Водночас підопічні Ральфа Рангніка, відверто виглядали ніякими, не допомогли команді і заміни. У захисті почалося ще більше проблем, а попереду нічого не виходило. Ба більше, за хвилину до завершення основного часу іспанська збірна взагалі довела рахунок до розгрому після того, як Оярсабаль з передачі Кукурельї оформив дубль.

Більше рахунок на табло не змінювався, зафіксувавши впевнену перемогу збірної Іспанії, яка стала черговим учасником стадії 1/8 фіналу.

Зазначимо, що Іспанія не вигравала матч плей-оф ЧС із фіналу-2010. Після перемоги над Нідерландами у фіналі ЧС-2010 вони вилітали від Росії у 2018-му та Марокко у 2022-му. Матч з Австрією став першою перемогою команди у плейоф ЧС за 16 років.

Водночас Австрія не забила у плейоф ЧС уперше з 1954 року. Та і взагалі до цього востаннє вони грали у плейоф ще на ЧС-1954, де дійшли до півфіналу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Раунд плейоф, 1/16 фіналу, 2 липня

Іспанія – Австрія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Оярсабаль, 2:0 – 66 Порро, 3:0 – 89 Оярсабаль

Напередодні збірна США у меншості здолала Боснію і Герцеговину в 1/16 фіналу ЧС-2026.