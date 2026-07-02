Бельгія з неймовірним камбеком переграла Сенегал та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Бельгії переграла національну команду Сенегалу у межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 3:2.

Сенегальці активніше провели стартові хвилини матчу й закономірно вийшли вперед на 25-й хвилині. Садіо Мане виконав точну подачу до центру штрафного майданчика, де Ісмаїла Сарр головою пробив у дальній кут. М'яч влучив у стійку й відскочив просто до Хабіба Діарра, який з кількох метрів добив його у сітку.

Після пропущеного гола підопічні Руді Гарсії перехопили ініціативу та перевели гру на половину поля суперника, однак так і не змогли створити по-справжньому небезпечних моментів біля воріт Морі Діава.

На початку другого тайму Сенегал подвоїв перевагу. Сарр прийняв розкішну передачу від Мусси Ніакате, увірвався до штрафного майданчика та потужним ударом переграв Тібо Куртуа.

Наприкінці зустрічі бельгійці змогли перевести гру в овертайм. Спочатку один м'яч відіграв Ромелу Лукаку, який на лінії воротарського майданчика замкнув простріл Томаса Меньє. А вже за три хвилини Юрі Тілеманс зрівняв рахунок, скориставшись помилкою голкіпера Сенегалу на виході.

Додатковий час пройшов за переваги Бельгії, яка більше контролювала м'яч і намагалася знайти у штрафному майданчику суперника Ромелу Лукаку. Попри ігрову перевагу бельгійців, найнебезпечніший момент овертайму змарнував саме Сенегал: 18-річний нападник ПСЖ Ібрагім Мбає пробив повз ворота з центру штрафного майданчика.

Ключовий епізод стався на 117-й хвилині. У штрафному майданчику Сенегалу порушили правила проти Юрі Тілеманса, а арбітр після перегляду VAR призначив пенальті. Одинадцятиметровий упевнено реалізував сам постраждалий, принісши Бельгії перемогу та путівку до 1/8 фіналу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

1 липня

Бельгія – Сенегал 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Діарра, 0:2 – 51 Сарр, 1:2 – 86 Лукаку, 2:2 – 89 Тілеманс, 3:2 – 120+5 Тілеманс (пен)

Далі на бельгійці чекає протистояння з переможцем пари США – Боснія і Герцеговина, який визначиться 2 липня. Стартовий свисток цієї зустрічі пролунає о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, Бельгія з 5 очками виграла групу G на ЧС-2026, а Сенегал посів 3 місце в групі І, набравши 3 бали.