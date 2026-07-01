Мексика здобула перемогу над Еквадором та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Мексики переграла Еквадор у межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

До цього поєдинку команди підходили з потужним історичним підтекстом. Мексика не вигравала матчів плейоф чемпіонатів світу з домашнього турніру 1986 року (тоді в складі ще виступав нинішній тренер збірної Хав'єр Агірре).

До того ж мексиканці пройшли груповий етап, ставши першою командою з 2018 року, яка завершила групу з трьома "сухими" матчами, забивши 6 голів. Ця гра також стала можливістю для "Ель Трі" продовжити свою безпрограшну серію на стадіоні "Ацтека", яка налічувала вже 9 поєдинків у межах мундіалів.

Зі свого боку, Еквадор лише вдруге в історії вийшов до плейоф ЧС (вперше це сталося у 2006 році) і зробив це після сенсаційної звитяги над Німеччиною (2:1) у групі.

Початок гри перенесли на годину пізніше через погодні умови в мексиканській столиці Мехіко. Перший небезпечний момент стався вже на 7-й хвилині, Рауль Хіменес не зумів замкнути головою з близької відстані передачу від Ромо.

Еквадор теж змарнував свій шанс. Джон Єбоа на 18-й хвилині з меж штрафного майданчика перевірив на стійкість каркас воріт мексиканців.

А відкрити рахунок зміг Хуліан Кіньйонес на 22-й хвилині. Центрфорвард скористався передачею Альварадо та красивим голом в ліву дев'ятку скасував нульовий паритет цього матчу.

"Ель Трі" вирішили довго не чекати можливості, щоб збільшити перевагу своєї команди. Рауль Хіменес з-за лінії карного майданчика влучив вже у праву дев'ятку володінь Галіндеса. Асист Кіньйонеса, до речі.

Підопічні Себастьян Беккасесе мали шанс відіграти один гол наприкінці першого тайму, проте удар Єбоа парирував мексиканський голкіпер. Хіменес міг оформити дубль на 45-й хвилині, проте м'яч пролетів поруч із правою стійкою.

Для збірної Мексики це був історичний тайм, оскільки вперше за весь час виступів "Ель Трі" на мундіалях, команді вдалося завершити першу 45-хвилинку за переваги у більше ніж один забитий м'яч.

У другому таймі Еквадор намагався відігратися, терпляче розгортаючи позиційні атаки. На 74-й хвилині Кевін Родрігес змарнував чудову нагоду забити, коли м'яч після його удару пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

Мексиканці ж відповідали небезпечними стандартами: Сезар Монтес та Хоан Васкес мали хороші моменти після розіграшів кутових на 67-й хвилині, але не змогли переграти голкіпера. Хав'єр Агірре освіжив гру замінами, випустивши Сантьяго Томаса Хіменеса та Орбеліна Пінеду.

У компенсований час Пінеда міг забити третій м'яч у цій грі, проте не зумів реалізувати цю можливість.

А під завісу зустрічі П'єро Інкапіє отримав червону картку за порушення "правила Вінісіуса". Він почав говорити з гравцем Мексики, закриваючи рот рукою, що нещодавно стало заборонено робити на футбольному полі.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

1 липня

Мексика – Еквадор 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Кіньйонес, 2:0 – 31 Хіменес

Далі на мексиканців чекає протистояння з переможцем пари Англія – ДР Конго, який визначиться 1 липня, стартовий свисток цієї зустрічі пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше Франція в 1/8 фіналу зіграє проти Парагваю, який сенсаційно вибив команду Німеччини.