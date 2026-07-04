"У своїй власній лізі": останнє танго Мессі – несамовиті голи, але й смуток прощання

Ліонель Мессі грає вже 6-й чемпіонат світу в кар'єрі – і в чотирьох матчах забив 7 голів.

Форма 39-річного ветерана вражає, як і відданість збірної Аргентини своєму капітану.

Що його мотивує? Що змущує продовжувати попри вік?

Мессі піднявся на усі вершини футболу, і його останній Мундіаль вже не має турнірних цілей. Виглядає так, що це ідеальний спосіб сказати "дякую".

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Взагалі якось абсурдно розповідати про нові подвиги Ліонеля Мессі у 2026 році.

У всього-бо є початок та кінець.

Незадовго до старту Мундіалю, після переможного спарингу з Ісландією, де Лео зробив ось цей пас, до нього підійшов здоровенний нападник суперників – ну викапаний вікінг із саг:

"Ви мене не пам'ятаєте?"

Ні. А мав би?

"Я син Ейдура Гудйонсена. Ви грали з моїм татом за Барселону, він якось брав мене малого на поле".

These are the moments that the world cup is all about– “you played with my dad”😁😁 https://t.co/POk0DnHhe8 pic.twitter.com/FpHo1eFeXH — Kelvin🔱 (@_FCBKelvin) June 18, 2026

Чорт забирай, це ж коли було! Даніель народився у 2006-му, як Мессі вже вперше виграв Лігу чемпіонів. На фінал з Арсеналом, правда, виходили інші – він заліковував травму стегна, яке ледь не зламали костоломи з Челсі.

Як же вони тоді його били!

І як же ціпеніють суперники, коли Мессі пора збивати зараз, через 20 років.

На ЧС-2026 усе не так – це Лео має право наступити на суперника, і Тьєррі Анрі, що тоді був по іншу сторону барикад, обов'язково його захистить, мовляв, це ж не спеціально. Та й інші легенди тут як тут.

"Я стежу за Аргентиною суто заради Мессі. Він кидає виклик будь-якій логіці", – захоплюється Крістіан Вієрі.

"Завжди казав, що Лео не такий вже й поганий. Жартую. Для мене він найкращий гравець всіх часів", – сміється Міро Клозе.

"Він перевершив усіх в історії. Якщо хтось і гідний цього звання, то це Мессі. 39 років, боже мій! У 39 я вже 4 роки як завершив кар'єру і важив 120 кілограмів", – захоплено, як фанат-підліток, говорить Роналдо.

Leo Messi met Jurgen Klopp and Thomas Muller after the game pic.twitter.com/2vMEvQNx39 — Ronny🇳🇿 (@ronnyakl) June 22, 2026

А тим часом Мессі бродить газонами Мундіалю пішки.

Проти Алжиру, приміром, він подолав 6,83 км, з яких 4,2 км – це не біг, а ходьба у темпі, в якому ваша мама з покупками повертається з магазину.

Якби це був хтось інший – його б знищили за цю гру, але це ж Лео, тому публіка наче загіпнотизована чекає на ще одне диво.

І що за публіка?!

Під палючим техаським сонцем заїжджого репортера зустрічають тисячі Мессі – немовлята Мессі, пенсіонерки Мессі, вагітні Мессі; Мессі-мотоциклісти і Мессі-ковбої у традиційних капелюхах, що теж одягнули цю футболку з номером "10".

А скільки Мессі позує на місці, де Гарві Лі Освальд вбив Джона Кеннеді? Це безумство!

Argentina fans took over the stadium in Dallas! 🇦🇷😳 pic.twitter.com/dX2MqZJhMQ — Ultras Clips (@ultras_clips) June 28, 2026

І от він нарешті отримує право на штрафний, до воріт метрів 23-25 – і, здається, увесь Даллас усе розуміє.

Ба більше, і воротар Йорданії теж розуміє, тому не надто й старається.

Удар лівою – і м'яч там, де йому й належить бути.

Це ж Мессі.

І трибуни починають шоу. Усі тут розуміють, що це дійсно востаннє. Лео 39, і він так з нами прощається – щедро з його боку, але сумно все одно, ніби втрачаєш орієнтир, без якого вже не уявляєш себе.

Messi subbed on, saw the Jordan wall, and said "hold my drink." 🎯



​A low-driven free-kick masterclass to break the record for consecutive World Cup games scored in (7). We are witnessing a completely different species. pic.twitter.com/ECg37O646j — OM..... (@Onemode__) June 28, 2026

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20 років – це ж не жарти.

Покоління назад ми не знали сенсорних екранів, тільки-но переходили з CD на флешки, а на MTV без кінця крутили модну Неллі Фуртадо.

І вже тоді був Лео.

Спершу – у компанії Деку й Роналдіньйо; ненормальний дриблер, що проходив на фінтах половину поля.

🇦🇷 Hace 18 años, Lionel Messi marcó este gol al estilo Maradona en la Copa del Rey ante el Getafe para el Barcelona. 😍 pic.twitter.com/CuigtXrad5 — Ragassa_crypto (@Ragassa_Hash) June 26, 2026

Пізніше – фальшива дев'ятка, що приснилася Гвардіолі, і він серед ночі викликав Мессі, бо не міг терпіти до ранку – так сильно кортіло усе розповісти.

Пояснив – і вони знищили Реал.

When Barcelona faced Real Madrid at the Bernabéu in 2009, Pep Guardiola made a bold move - Lionel Messi as a false 9.

Dropping deep, linking play, and dragging defenders out of position, Messi completely reshaped the game.👑❤️🐐 pic.twitter.com/c2a1uw4GWC — 𝐌𝐈𝐋𝐀𝐍𝐎 𝟕𝐆🕸️ (@bigmilano_01) June 26, 2026

А потім – билися з Мадридом в кожному матчі, і то були найкращі Ель Класіко, які тільки бачив світ.

І навіть згодом, коли Пепа вже не було, Лео разом з Суаресом та Неймаром утворили MSN, і проїхалися по Лізі чемпіонів таким атакувальним катком, якого ще не бачило ХХІ століття.

Це було так давно...

100 GOALS. 🤯🔥 The Olise-Kane-Díaz trio has officially entered elite company. Since 2014, only FOUR attacking trios in Europe’s top clubs have managed to score 100+ goals in a single season: 🔵 MSN (Barcelona) – 131 🔵 MSN (Barcelona) – 122 🔵 MSN (Barcelona) – 111 ⚪ BBC (Real… pic.twitter.com/qZ4LKU5Tci — Mr Wills (@MrWills96) May 19, 2026

І навіть 2:8 від Баварії, коли та Барса стала розвалюватися, теж ніби з іншого життя.

Вже у 2022-му в Катарі Мессі вважався надто старим, щоб здобувати серйозні речі, проте Мундіаль залишався його останньою непідкореною вершиною, а в Аргентині якраз підросло покоління, яке вже не пам'ятало Марадону. Вони виросли на Лео і боготворили лише його.

Там, де не впорався жоден тренер, допоміг культ.

Хуліан, Енцо, Маккалістер навіть зараз, у статусі чемпіонів світу, щоматчу покидають поле, ніби вижаті, але неймовірно щасливі лимони.

"Його гріх порівнювати з іншими, Лео унікальний. Я сьогодні втратив дар мови. Ми маємо просто цінувати, що він народився аргентинцем", – ділиться емоціями Лісандро Мартінес.

Із друзів Лео в команді залишився один Отаменді. Всі інші – послідовники.

"Гном, це просто безумство!" – пише Анхель Ді Марія.

"Дякую, Макарон!" – відповідає йому Мессі.

Ех, а яке було покоління! Ігуаїн, Тевес, Агуеро, Маскерано, Банега. Стільки таланту – і стільки ж розчарувань.

Натомість сьогодні ніхто з Альбіселесте не виходить не покидає поле перед Мессі. Вони завжди за його спиною, як ще одна банда з його рідного Росаріо. Мабуть, востаннє такий статус на ЧС мав ще Марадона у 1994-му.

***

"Все, що я зараз переживаю, це бонус. Мені пощастило здійснити всі свої мрії або навіть більше, ніж я мріяв, як у професійному, так і в особистому плані.

Зараз я просто насолоджуюся цим, будучи частиною чудової команди, почуваюся добре та можу отримувати задоволення на полі. Це набагато більше, ніж я міг уявити собі в дитинстві", – зізнається Лео.

Ще б пак.

Дитина з нестачею гормону росту – це приречений інвалід у бідних країнах, де уряди дбають про свою кишеню, а не добробут людей.

Футбол врятував Мессі життя – дав славу, гроші; переконав його перше кохання Антонеллу, що саме з Лео її майбутнє, а не тим високим ефектним брюнетом.

У Росаріо, за адресою Лавельєха, 400, є графіті:

"З іншої галактики, але з мого району".

🖼️ Renuevan el mural de Messi frente al Monumento



👉 La enorme figura del capitán de la selección argentina se recorta otra vez sobre la avenida Libertad al 300, en la zona de la costanera central. El mural, realizado en 2021 sobre la medianera de un edificio, se transformó en… pic.twitter.com/5t0n6fBJfU — RLC Noticias (@rlcnoticias) June 30, 2026

Це тут він народився.

"Ми знали, що він великий талант. Але хто б міг подумати, що хлопчик, який грався з безпритульними дітьми на спортивному майданчику, одного дня стане найкращим футболістом у світі?" – запитує 69-річний сусід родини Мессі Карлос.

Зараз той майданчик – культове місцем яке прикрашають мурали художників з цілого світу.

Ще одне величне зображення Лео виконане на стінах його школи, де журнали з оцінками Мессі зберігають, як реліквію.

"Дитина була як дитина. Єдине, що дуже скромний, тихий. Так само, як і зараз – він був такий усе своє життя", – каже перша вчителька Сусана Араус.

Вона пригадує, що в часи Лео діти ганяли м'яча на кожному кроці, але зараз вже ні – комп'ютерні ігри тіснять футбол навіть там, де, здавалося б, йому нічого не загрожує.

І ще Араус знала Селію – бабусю Мессі, якій той присвячує усі свої голи.

Жест, який давно вивчила планета – вказівні пальці підняті догори.

🚨 STAT: Lionel Messi remains the first and only player to do this celebration 916 times.



The greatest there will ever be. 🥹❤️ pic.twitter.com/9EDzpzxDPR — Omo Barca⚽️🖤 (@Tobs_fc) June 24, 2026

"Він справді дуже хороший хлопець. Я завжди казав Хорхе, що у нього в руках золото", – каже сусідський пекар Себастьян Муруа. "А сьогодні, коли ви бачите тут дивну машину, схожу на космічний корабель, то за тонованими вікнами завжди або Лео, або хтось із родини. Я їх з цим справді вітаю. Вони вибралися".

Під час ЧС-2026 оригінальних футболок Альбіселесте з "10-м" номером у Росаріо давно не лишилось, тож процвітає ринок підробок. В Байресі – теж.

І коли якась дурепа з телебачення заради хайпу ляпнула, що у Лео помер батько...

Насправді її кар'єрі кінець.

Хорхе Мессі дійсно в лікарні, і Лео розплакався після хет-трику Алжиру якраз через його важкий стан. Це складний момент для кожного сина, а тут ще й зв'язок який! У 2000-му вони удвох переїхали до Іспанії з надією на ліки, удвох переконували Барсу.

Це старий Хорхе злякав Карлеса Решака переїздом до Реала – і той підписав легендарний вже контракт на серветці. Приватний колекціонер придбав її у травні 2024-го за 965 тисяч доларів.

Ну, а сам Мессі вже офіційно мільярдер.

Гроші – неминучий супутник успіху.

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І, якщо вже чесно, хто б здивувався, якби він дивився цей Мундіаль з трибун в компанії якогось Інфантіно?

Мессі ще у 2022-му "пройшов футбол", вигравши чемпіонат світу після того, як йому підкорилися Копа Америка, Ліга чемпіонів та все інше, де він коли-небудь приймав участь. Нічого не залишив.

Ба більше, у новорічному вітанні для фанів він ані словом не обмовився щодо ЧС.

Лео-бо теж розуміє: у всього є початок та кінець.

Він пішов на ризик, коли скинув трохи ваги й набрав форму, яку тільки зміг, щоб зараз...

"Із п'яти найкращих гравців чемпіонату троє грають в атаці французів – це Мбаппе, Олізе й Дембеле. Інші двоє – це Голанд і Ямаль. Мессі я не рахую, він перебуває у своїй власній лізі", – декламує Златан Ібрагімович.

Об'єктивно десь так воно і є.

Lionel Messi’s Hat-Trick



Match: Argentina vs Algeria

Date: 16 June 2026

Result: Argentina 3–0 Algeria

Goals: Messi scored all three goals for Argentina.



(Even in sports, ones who have invested on themselves always shine) pic.twitter.com/GUmr7VzsxZ — KnowledgeX (@SudhirN94847744) July 2, 2026

Поки решта б'ється на полях США за спадщину – і навіть 41-річний Роналду, який досі не вигравав Мундіалі, то на історію Лео ці результати вже ніяк не вплинуть. Всі глави у його книзі написані.

Хто був готовий визнати Мессі найкращим – той визнав ще в Катарі, а хто ні – того і перемога на ЧС-2050 не переконає.

Трофей? Ні-ні, він надто швидко втомлюється, щоб бити молодих топів.

Мета Лео вже не перегони, а красиве "дякую" наприкінці шляху. Потішити наостанок усіх цих вагітних Мессі, немовлят Мессі, неформалів Мессі; лисих та пузатих Мессі, що тут же рятуються пивом від глобального потепління.

Ну, а Ліонель Скалоні – його перший у цьому помічник:

"Люди, що дивляться футбол, хочуть його бачити. Це далеко не тільки аргентинці. Окрім результату, вони просто ним насолоджуються. Те, що він передає світу, неймовірно".

Тому-то вся гра Аргентини одноманітна і націлена строго на те, щоб у якийсь момент пішохід Мессі отримав м'яч між лініями, і його ноги ще раз зарухалися в темпі чи то барабанного дробу, чи крил колібрі.

І щоб пробив коронний удар з лінії штрафного.

Messi goal against Austria , they say he is finished btw. pic.twitter.com/rfQSKkLdcJ — Taxx (@taxxfcb) July 2, 2026

Їх зовсім мало у нього лишилось, але як там у Кітса? Прекрасне – це радість навіки, воно не зникає в ніщо.

Мессі завершує, але його гра все одно з нами, хто її бачив. І ми обов'язково розкажемо про неї дітям, а як пощастить – то й внукам, які нам не повірять. Хет-трик на ЧС в 39 років? 91 гол за рік? Все, бабусю, діду більше не наливати! А ми на те лише хитро посміхнемося та й підемо собі по справах.

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