Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Збірна Парагваю у серії пенальті вибила команду Німеччини та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026

Олексій Мурзак — 30 червня 2026, 02:29
Збірна Парагваю у серії пенальті вибила команду Німеччини та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026
Getty Images

У ніч проти 30 червня на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся черговий матч 1/16 фіналу, у якому збірна Німеччини зустрічалася з командою Парагваю. 

В основний час зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Саме Парагвай створив перший небезпечний момент вже на старті поєдинку, однак Ноєр та захисники нівелювали загрозу, і тільки після цього захопили ініціативу, принаймні у володінні м'ячем.

Втім, попереду у них взагалі нічого не клеїлося, також варто віддати належне обороні суперника, через що "Бундестім" запам'ятався лише дальніми ударами, жоден з яких не потрапив навіть у площину воріт.

Натомість Парагвай одним зі своїх небагатьох шансів зміг скористатися під перерву: Хуліо Енкісо вистрибнув найвище назустріч ідеальній передачі, яку виконав Матіас Галарса та з близької відстані ударом головою відправив м'яч у лівий кут воріт Ноєра, який навіть не поворухнувся.

У німців залишалися лише компенсовані хвилини, аби відновити паритет на табло, але Парагвай вистояв навалу, пішовши на перерву в якості лідера.

Читайте також :
Фото Вінісіус та Ундав у центрі уваги, Нідерланди – Марокко без фаворита: анонс 19-го дня ЧС-2026

На старті другої 45-хвилинки Парагвай знову виглядав цікавіше, але цього разу підопічні Юлія Нагельсмана все ж змогли прошити захист, коли на 54-й хвилині Кай Гаверц відгукнувся на подачу від Флоріана Вірца та головою переправив м'яч у сітку воріт, відновивши паритет на табло.

Далі була перерва на "попити водичку", після якої нічого кардинально не змінилося, не допомогли і заміни. Німеччина більше володіла м'ячем, втім, моментів біля воріт Гілла не побільшало, можна згадати лише момент від Гаверца, однак його удар головою голкіпер суперника парирував. 

У підсумку в основний час команди переможця не виявили, перевівши гру в додаткові 2 тайми по 15 хвилин – перші в межах цьогорічного мундіалю.

Так, під завершення першого екстратайму німці таки забили у ворота суперника гол, але його було скасовано після перегляду VAR, адже під час подачі з кутового Вольдемар Антон відверто затримав голкіпера, після чого Йонатан Та головою відправив "снаряд" у сітку воріт.

Ще одні 15 хвилин також не змінили рахунок, тож на обидві збірні очікувала перша серія 11-метрових на ЧС-2026, де точнішими були підопічні Густаво Альфаро, які сенсаційно вибили одного з фаворитів вже на стадії 1/16. 

Зазначимо, що німці були найуспішнішою збірною в межах ЧС, яка здобувала 4 поспіль перемоги у серії пенальті, починаючи з 1982 року. 

Ба більше, збірна Німеччини втретє поспіль не вийшла в 1/8 фіналу ЧС. До цього "Бундестім" не вийшли з групи у 2018 та 2022, ну і через розширений формат не змогли пройти Парагвай на поточному мундіалі. 

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Плейоф, 1/16 фіналу
30 червня

Німеччина – Парагвай 1:1 (3:4 по пен)

Голи: 0:1 – 42 Енкісо, 1:1 – 54 Гаверц

Нагадаємо, у ще одному матчі 1/16 Бразилія здобула вольову перемогу над Японією.

Збірна Парагваю з футболу Збірна Німеччини з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Парагваю з футболу

Німеччина – Парагвай: відео голів матчу 1/16 фіналу ЧС-2026
Парагвай – перша за 12 років команда, яка виграла матч ЧС, отримавши вилучення у першому таймі
Туреччина – Парагвай: відеоогляд матчу другого туру ЧС-2026
Визначено найкращого гравця матчу Туреччина – Парагвай на ЧС-2026
Парагвай із найшвидшим голом на ЧС-2026 вибив Туреччину з турніру

Останні новини