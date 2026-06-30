Збірна Парагваю у серії пенальті вибила команду Німеччини та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026

У ніч проти 30 червня на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся черговий матч 1/16 фіналу, у якому збірна Німеччини зустрічалася з командою Парагваю.

В основний час зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Саме Парагвай створив перший небезпечний момент вже на старті поєдинку, однак Ноєр та захисники нівелювали загрозу, і тільки після цього захопили ініціативу, принаймні у володінні м'ячем.

Втім, попереду у них взагалі нічого не клеїлося, також варто віддати належне обороні суперника, через що "Бундестім" запам'ятався лише дальніми ударами, жоден з яких не потрапив навіть у площину воріт.

Натомість Парагвай одним зі своїх небагатьох шансів зміг скористатися під перерву: Хуліо Енкісо вистрибнув найвище назустріч ідеальній передачі, яку виконав Матіас Галарса та з близької відстані ударом головою відправив м'яч у лівий кут воріт Ноєра, який навіть не поворухнувся.

У німців залишалися лише компенсовані хвилини, аби відновити паритет на табло, але Парагвай вистояв навалу, пішовши на перерву в якості лідера.

На старті другої 45-хвилинки Парагвай знову виглядав цікавіше, але цього разу підопічні Юлія Нагельсмана все ж змогли прошити захист, коли на 54-й хвилині Кай Гаверц відгукнувся на подачу від Флоріана Вірца та головою переправив м'яч у сітку воріт, відновивши паритет на табло.

Далі була перерва на "попити водичку", після якої нічого кардинально не змінилося, не допомогли і заміни. Німеччина більше володіла м'ячем, втім, моментів біля воріт Гілла не побільшало, можна згадати лише момент від Гаверца, однак його удар головою голкіпер суперника парирував.

У підсумку в основний час команди переможця не виявили, перевівши гру в додаткові 2 тайми по 15 хвилин – перші в межах цьогорічного мундіалю.

Так, під завершення першого екстратайму німці таки забили у ворота суперника гол, але його було скасовано після перегляду VAR, адже під час подачі з кутового Вольдемар Антон відверто затримав голкіпера, після чого Йонатан Та головою відправив "снаряд" у сітку воріт.

Ще одні 15 хвилин також не змінили рахунок, тож на обидві збірні очікувала перша серія 11-метрових на ЧС-2026, де точнішими були підопічні Густаво Альфаро, які сенсаційно вибили одного з фаворитів вже на стадії 1/16.

Зазначимо, що німці були найуспішнішою збірною в межах ЧС, яка здобувала 4 поспіль перемоги у серії пенальті, починаючи з 1982 року.

Ба більше, збірна Німеччини втретє поспіль не вийшла в 1/8 фіналу ЧС. До цього "Бундестім" не вийшли з групи у 2018 та 2022, ну і через розширений формат не змогли пройти Парагвай на поточному мундіалі.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

30 червня

Німеччина – Парагвай 1:1 (3:4 по пен)

Голи: 0:1 – 42 Енкісо, 1:1 – 54 Гаверц

Нагадаємо, у ще одному матчі 1/16 Бразилія здобула вольову перемогу над Японією.