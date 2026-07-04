Ми продемонстрували свою ідентичність: головний тренер збірної Кабо-Верде прокоментував виліт з ЧС-2026

Головний тренер національної збірної Кабо-Верде Бубішта після вильоту з чемпіонату світу-2026 від Аргентини у матчі 1/16 фіналу турніру заявив, що його команда гідно презентувала країну та продемонструвала свою самобутність.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Ми гідно представляємо нашу країну. Ми двічі зіграли внічию з чемпіонами світу, довели матч до додаткового часу... Більше за все ми пишаємося нашими гравцями. Ми продемонстрували свою ідентичність".

Нагадаємо, що "Альбіселесте" в екстратаймах виборола перемогу над Кабо-Верде (3:2) в 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Додамо, що найкращим гравцем матчу визнали Ліонеля Мессі, який відкрив рахунок у першому таймі. Нападник вийшов на цей матч у статусі рекордсмена за зіграними матчами на мундіалях, потрапивши вже 30 разів до складу команди на турнірі.

Зауважимо, що на наступній стадії плейоф мундіалю на аргентинців очікує протистояння з Єгиптом. Раніше "Фараони" перемогли у серії пенальті Австралію в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.