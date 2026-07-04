Колумбія мінімально перемогла Гану в 1/16 фіналу ЧС-2026
Збірна Колумбії обіграла національну команду Гани в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0.
Колумбійці з перших хвилин заволоділи ініціативою, що втілилося в гол уже на 14-й хвилині. Джон Арьяс на дальній стійці в дотик замкнув простріл Луїса Суареса з правого флангу, спрямувавши м'яч у протихід воротарю Гани.
Наприкінці першого тайму ганці додали в активності та створили кілька небезпечних моментів, однак зрівняти рахунок до перерви їм не вдалося.
У другому таймі збірна Колумбії зберегла повний контроль над грою та мала кілька чудових нагод збільшити свою перевагу. Зокрема, гол Луїса Діаса було скасовано через офсайд, а воротар Гани Лоуренс Аті-Зігі кілька разів урятував свою команду. Ганці так і не завдали жодного удару в площину воріт, а кінцівка матчу запам'яталася великою кількістю фолів і жовтих карток.
Чемпіонат світу-2026 з футболу
Плейоф, 1/16 фіналу
4 липня
Колумбія – Гана 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 14 Аріас
Зауважимо, що на наступній стадії плейоф мундіалю на Колумбію очікує протистояння зі Швейцарією, яка напередодні переграла Алжир (2:0).