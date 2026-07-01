Дубль Кейна врятував збірну Англії від ганьби у матчі з ДР Конго в 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна Англії обіграла ДР Конго у межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

ДР Конго вийшла вперед уже на 7-й хвилині гри. 28-річний півзахисник Альмерії Браян Кіпенга прийняв м'яч у штрафному майданчику та пробив у ближній кут воріт Джордана Пікфорда. Для хавбека цей гол став дебютним у складі національної збірної.

Англійці після пропущеного м'яча заволоділи ініціативою, створили кілька чудових моментів, але голкіпер африканців Ліонель Мпасі-Нзау діяв надійно. Ба більше, перед самою перервою африканська збірна могла подвоїти перевагу, коли Йоан Вісса влучив у штангу.

У другому таймі збірна Англії продовжила тиснути на ворота суперника, і це принесло результат лише на 75-й хвилині. Ентоні Гордон виконав навіс у центр штрафного майданчика, де Гаррі Кейн випередив захисників і головою переправив м'яч у сітку.

За десять хвилин Кейн оформив дубль. Нападник увірвався до штрафного майданчика та завдав потужного удару під поперечку. Гаррі покращив власний рекорд як найкращий бомбардир збірної Англії на чемпіонатах світу – тепер у його активі 13 голів.

Наприкінці матчу ДР Конго не змогла створити небезпечних моментів біля воріт Джордана Пікфорда, тож Англія втримала переможний рахунок — 2:1 та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Ця перемога стала для англійців історичною: вони вперше з часу фіналу чемпіонату світу 1966 року виграли матч Мундіалю, в якому першими пропустили. Тоді збірна Англії у фіналі турніру здолала Західну Німеччину з рахунком 4:2 в додатковий час.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

1 липня

Англія – ДР Конго 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 7 Кіпенга, 1:1 – 75 Кейн, 2:1 – 86 Кейн

Англія в 1/8 фіналу зіграє з Мексикою, яка напередодні переграла Еквадор.

Нагадаємо, Англія пройшла у плейоф з першого місця групи L, обігравши Панаму та Хорватію та зігравши внічию з Ганою. Конго ж вийшов у 1/16 фіналу з третього місця квартету К. У команди нічия з Португалією, поразка від Колумбії та перемога над Узбекистаном.