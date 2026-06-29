Бразилія з камбеком перемогла Японію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Бразилії переграла Японію в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Перший тайм пройшов за переваги бразильців, які з перших хвилин заволоділи ініціативою. Проте всі їхні позиційні атаки розбивалися об надійну оборону японської команди.

Натомість збірна Японії використала чи не єдину свою нагоду. На 29-й хвилині груба помилка Даніло призвела до втрати м'яча в центрі поля. Кайшу Сано перехопив його, протягнув до штрафного майданчика та дальнім ударом поцілив у кут воріт. Для 25-річного півзахисника цей гол став дебютним у складі національної збірної.

Другий тайм Бразилія розпочала з потужного тиску на ворота суперника. Натиск підопічних Анчелотті приніс результат уже на 56-й хвилині. Габріел виконав подачу на дальній кут воротарського майданчика, де Каземіро виграв верхову боротьбу й із кількох метрів головою переправив м'яч у сітку.

На останній хвилині компенсованого часу "селесао" перехопили м'яч і організували блискавичну контратаку. Бруно Гімарайнс із лінії штрафного майданчика віддав точний пас на Габріела Мартінеллі, який технічно прийняв м'яч і вразив дальній кут воріт.

Бразилія вперше з 2002 року здобула вольову перемогу в матчі плейоф чемпіонату світу — тоді "селесао" обіграли Англію. Зазначимо, що бразильці 23-й раз поспіль грають у плейоф і з 1994 року не зупинялись на першій стадії раунду на вибування. Востаннє вони припинили боротьбу в першому матчі плейоф в 1990 році, коли поступились аргентинцям.

Натомість для збірної Японії прокляття першої стадії плейоф триває. Команда так і не здобула своєї першої в історії перемоги в матчі плейоф чемпіонату світу, зазнавши вже п'ятого вильоту на цій стадії після турнірів 2002, 2010, 2018, 2022 та 2026 років.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

29 червня

Бразилія – Японія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Сано, 1:1 – 56 Каземіро, 2:1 – 90+5 Мартінеллі

Бразилія в 1/8 фіналу зіграє з переможцем битви Кот-д'Івуар – Норвегія (30 червня о 20:00 за київським часом).

Нагадаємо, що напередодні визнався перший учасник 1/8 фіналу. До цієї стадії пробились господарі турніру.