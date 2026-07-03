Португалія з історичним рекордом і голом Роналду переграла Хорватію в 1/16 фіналу ЧС-2026

У ніч із 2 на 3 липня на чемпіонаті світу-2026 із футболу відбувся черговий матч 1/16 фіналу раунду плейоф, у якому збірна Португалії перемогла Хорватію.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Це було 11-те очне протистояння між командами й перше на Мундіалях. Значну статистичну перевагу мали португальці, які тріумфували в семи поєдинках при двох нічиїх та одній поразці.

Підопічні Роберто Мартінеса зі старту захопили ініціативу та почали підтверджувати статус фаворита. Вже на четвертій хвилині Бруну Фернандеш міг виводити свою команду вперед, але спочатку його удар в один дотик відбив Домінік Лівакович, а добивання було заблоковане захисниками.

Згодом Ренату Вейга мав нагоду забити з кутового. Він виграв боротьбу у штрафному майданчику та пробив головою, але м'яч пролетів над поперечиною.

Хорватія в першому таймі практично не мала гольових моментів, граючи від оборони. Вона змогла відбитись і пішла на перерву без пропущених голів, що виглядало, як справжній успіх.

Після відновлення гри підопічні Златко Далича почали діяти набагато впевненіше. Спочатку Матео Ковачич обіграв кількох захисників у штрафному майданчику та спробував забити ударом у лівий нижній кут воріт, але Діогу Кошта нівелював небезпеку.

А на 53-й хвилині Іван Перішич забив точним ударом у нижній правий кут воріт. Навіс на нього зробив Йосіп Станішич.

Хорвати практично одразу подвоїли свою перевагу. Ігор Матанович із близької відстані відправив м'яч у сітку воріт, але рефері зафіксував офсайд.

Гра відкрилась і вже в наступній атаці Рафаель Леао мав фантастичну нагоду відновити паритет. Він пробив з межі штрафного майданчика, але влучив у поперечину.

На 61-й хвилині Кріштіану Роналду забив свій перший у кар'єрі гол у раунді плейоф на чемпіонатах світу. Проте його скасували через положення поза грою.

Проте капітан португальців усе ж досягнув свого. Його команда отримала право на пробиття пенальті й 41-річний форвард, який у цьому матчі став абсолютним рекордсменом Мундіалів, спокійно переграв голкіпера, пробивши по центру воріт.

Після цього хорвати стали діяти гостріше. Вони мали декілька чудових нагод забити. На 75-й хвилині Матео Ковачич влучив у стійку, а згодом Петар Сучич відправив м'яч у сітку воріт, але знову гол було скасовано через офсайд.

Проте кінцівка залишилась за португальцями. Гонсалу Рамуш у компенсований час вирвав для своєї команди перемогу, замкнувши передачу Рафаеля Леау.

На 90+13-й хвилині Йошко Гвардіол зрівняв рахунок, шокуючи суперників. Але рефері згодом скасував взяття воріт через офсайд.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Раунд плейоф, 1/16 фіналу, 3 липня

Португалія – Хорватія 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Перішич, 1:1 – 68 Роналду (пен.), 2:1 – 90+4 Рамуш

Нагадаємо, що напередодні збірна Іспанії здолала Австрію в 1/16 фіналу ЧС-2026. Саме "Фурія Роха" стане суперником Португалії в наступній стадії турніру.