Збірна Франції з дублем Мбаппе розгромила команду Швеції та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026

У ніч проти 1 липня відбувся матч 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу, в якому збірна Франції переграла команду Швеції.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Французи з перших хвилин заволоділи ініціативою, а моменти біля воріт шведів почали з'являтися із середини тайму. Зокрема, на 20-й хвилині Мбаппе реалізував вихід 1 на 1, але гол не було зараховано через офсайд.

Надалі скандинавів двічі рятувала стійка воріт, все від того ж Мбаппе, а згодом ударом через себе у "найкращу подругу" голкіпера поцілив Олісе, а згодом Майкл непогано пробивав з-за меж карного, але трохи не докрутив "снаряд", який пройшов поруч зі стійкою, ну і наостанок третю спробу вінгера Баварії нівелював вже Віделль Зеттерстрем.

Однак свого підопічні Дідьє Дешама домоглися вже під перерву: після розіграшу кутового м'яч опинився у штрафному майданчику і цього разу Мбаппе завдав потужного удару під праву стійку, не залишивши голкіперу шансів. Шведи лише у компенсований арбітром час огризнулися, але їх атака завершилася неточним дальнім ударом від Страуда.

Свій успіх французи закріпили на старті другого тайму: Олісе знайшов у штрафному майданчику Бредлі Баркола, який закрутив м'яч у ліву дев'ятку, зробивши рахунок 2:0. На цьому дворазові чемпіони світу не зупинилися і продовжили демонструвати тотальну домінацію, створивши ще кілька непоганих нагод, але бракувало точності, ну і голкіпер кілька разів рятував.

Втім, третього голу підопічні Поттера все ж не уникнули: Олісе віддав розрізну передачу на Мбаппе, який швидко зорієнтувався і з близької відстані пробив точно у правий кут воріт, оформивши дубль. Водночас Майкл оформив свій другий і загалом 5-й асист на турнірі.

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У підсумку цей гол залишився останнім у протистоянні, яке завершилося переконливою перемогою французів, які впевнено прокують в 1/8 фіналу, де зіграють проти Парагваю.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

1 липня

Франція – Швеція 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Мбаппе, 2:0 – 53 Баркола, 3:0 – 74 Мбаппе

Напередодні відбувся ще один поєдинок 1/16 фіналу, у якому збірна Норвегії обіграла національну команду Кот-д'Івуару.