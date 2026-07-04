Сенсація була так близько: Аргентина у важкому матчі здолала Кабо-Верде на шляху до 1/8 ЧС-2026

Збірна Аргентини здобула перемогу над Кабо-Верде у межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Перед цим поєдинком статистика обіцяла безкомпромісну боротьбу, адже команди ніколи раніше не зустрічалися між собою в очних матчах. Для Кабо-Верде можлива поразка могла стати взагалі першою в історії виступів на чемпіонатах світу.

Натомість збірна Аргентини підходила до гри з переможною серією. "Альбіселесте" не програвали у плейоф великих турнірів ще з 2019 року, коли поступилися Бразилії у півфіналі Копа Америка.

Команди розпочали гру у неквапливому темпі. На 15-й хвилині легендарний нападник аргентинців Мессі мав небезпечний момент біля воріт "Синіх акул", проте м'яч пройшов повз стійку.

Рахунок вдалося відкрити вже після гідратації. Першим голом відзначився Мессі. Лісандро Мартінес віддав здалеку передачу у карний майданчик Кабо-Верде, й нападник аргентинців грамотно зайняв позицію та розстріляв ворота 40-річного Возіньї.

Під завісу першого тайму свій момент мав Енцо Фернандес, проте цього разу Возінья парирував удар. Перша 45-хвилинка закінчилася за мінімальної переваги аргентинців.

Збірна Аргентини, до речі, стала першою командою в історії чемпіонатів світу, яка пішла на перерву, ведучи в рахунку, у п'яти матчах плейоф поспіль.

У другому таймі підопічні Бубішти додали в атаці. Дерой Дуарте на 54-й хвилині пробив з-за меж штрафного майданчика, проте удар вийшов несильним, й голкіпер аргентинців Емільяно Мартінес забрав його до рук.

А вже через п'ять хвилин Дуарте скористався пасом з правого флангу від Раяна Мендеса та відновив паритет. Рахунок 1:1.

Мессі не став зволікати з відповіддю та пішов у небезпечний випад у карному майданчику кабовердійців, але Возінья цей раз не дозволив зірковому нападнику забити м'яч.

На 72-й хвилині Мессі вирішив спробувати перехитрити голкіпера кабовердійців. При розіграші штрафного здавалося, що він буде віддавати передачу. Але аргентинець неочікувано пробив у дальню дев'ятку, утім, Возінья не повівся на ці хитрощі та врятував нічийний рахунок.

На 85-й хвилині вимушений був покинути поле Науель Моліна. Захисник аргентинців не зміг продовжувати гру через травму та поступився місцем Ніколасу Тальяфіко.

Наприкінці компенсованого часу Мессі пішов у карний майданчик суперників, й кабовердійці не змогли зупинити зіркового бомбардира без фолу, й зрештою аргентинці заробили небезпечний штрафний удар, який не змогли реалізувати. "Блоха" пробив низом, але невлучно, нічийний рахунок не був змінений.

Почалися екстратайми. На 92-й хвилині аргентинці розіграли кутовий, у якому Лісандро Мартінес збільшив перевагу забитим м'ячем. Внаслідок боротьби у карному майданчику, "шкіряний" опинився біля ніг 28-річного захисника, й він сильним ударом пробив ворота Возіньї.

На 98-хвилині Мессі та Альварес могли зробити перевагу своєї команди ще впевненішою, проте обидва футболісти не змогли переграти голкіпера Кабо-Верде.

Багатьом здавалося, що аргентинці зуміють закрити гру та більше не дозволять кабовердійцям забити гол, але так не трапилося. Сідні Лопес Кабрал красиво відправив м'яч у правий кут володінь Мартінеса. Рахунок знову зрівняли.

До речі, Кабрал є одноклубником українських легіонерів Арсенія Батагова та Руслана Малиновського. Троє футболістів грають у турецькому Трабзонспорі.

Мессі хотів повернути "Альбіселесте" перевагу, але з дальньої дистанції не відзначився забитим м'ячем.

А вже в другому екстратаймі Мессі подавав кутовий, внаслідок якого м'яч влучив у Крістіана Ромеро. Захисник аргентинців з рикошетом від Діні Боржеса пробив у ворота Возіньї та подарував своїй команді перемогу.

Мессі міг стати рекордсменом за кількістю асистів на чемпіонатах світу, але ФІФА записала це взяття воріт як автогол Боржеса. На 119-й хвилині у "Синіх акул" було кілька вбивчих моментів, але вони їх не реалізували.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

4 липня

Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Мессі, 1:1 – 59 Дуарте, 2:1 – 92 Мартінес, 2:2 – 103 Лопес Кабрал, 3:2 – 111 Боржес (автогол)

Зауважимо, що на наступній стадії плейоф мундіалю на "Альбіселесте" очікує протистояння з Єгиптом. Раніше "Фараони" перемогли у серії пенальті Австралію в 1/16 фіналу чемпіонату світу.