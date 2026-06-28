Канада завдяки голу Еуштакіо на останніх хвилинах вирвала перемогу над ПАР та пройшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Канади вирвала перемогу над ПАР в межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Цей поєдинок має історичне значення для обох колективів. Ані Канада, ані ПАР ніколи раніше не грали на стадії 1/8 фіналу світової першості, оскільки в попередніх розіграшах груповий етап був першим і єдиним бар'єром перед плейоф.

Крім того, ПАР мала шанс стати лише четвертою африканською збірною в історії (після Камеруну, Сенегалу та Гани), яка виграла би свій дебютний матч у плейоф чемпіонатів світу.

Гру команди розпочали обережно. "Кленові листки" виглядали кращими у контратаках, а "Бафана-Бафана" більше володіла м'ячем. На 17-й хвилині відбувся перший небезпечний момент.

Під час розіграшу кутового біля воріт африканців Джонатан Девід знайшов вільну зону та пробив боковою частиною стопи, але влучив у праву стійку воріт.

Під кінець першої 45-хвилинки мав свій шанс Моїз Бомбіто. Він скористався передачею та пробив головою у лівий кут воріт, проте Модіба вдало перекрив цей удар. М'яч відскочив до Б'юкенена, проте і його пробиття заблокували. Цей раз героєм моменту став воротар "Бафана-Бафана" Вільямс.

У компенсований час був момент щодо можливого пенальті після контакту Мудау з Річі Ларея у штрафному майданчику. Виникли питання щодо чесності відбору цього м'яча, утім, рефері не змінив своє рішення та не призначив 11-метровий. Так й закінчився перший тайм.

Після чого розпочалася друга частина гри. Уго Брос вирішив, що його команді не завадить "свіжа кров", й змінив центрфорварда Макгопу на Мбату. Гра проходила за схожим сценарієм до фінального свистка.

Героєм зустрічі став Стівен Еуштакіо, який на останніх хвилинах влучним дальнім ударом приніс своїй команді перемогу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

28 червня

Південна Африка – Канада 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+2 Еуштакіо

У наступному матчі на світовій першості канадці зустрінуться з переможцем пари Нідерланди – Марокко. Поєдинок відбудеться 30 червня та розпочнеться о 04:00 за київським часом.

Нагадаємо, у квартеті В "червоні" здобули чотири бали у трьох поєдинках. На старті команда Джессі Марша зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1). У другому турі канадці розгромили Катар (6:0), а в заключному матчі поступилися Швейцарії (1:2), посівши друге місце у групі.