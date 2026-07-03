Єгипет вперше в історії виграв матч у плейоф ЧС, здолавши Австралію в серії пенальті

Збірна Єгипту обіграла національну команду Австралії у серії пенальті в межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

В основний час зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Єгиптяни відкрили рахунок завдяки швидкому голу Емама Ашура, який замкнув передачу Каріма Хафеза й точним ударом зблизька забив м'яч на 13-й хвилині. Австралія відповіла кількома гострими випадами, зокрема Вольпато ще на старті гри поцілив у поперечину.

Відігратися австралійцям вдалося по перерві на 55-й хвилині завдяки автоголу – Мохамед Хані невдало головою відправив м'яч у власні ворота після подачі, чим оновив рекорд ЧС-2026 за кількістю м'ячів, забитих у власні ворота.

В основний та додатковий час гра так і завершилася з рахунком 1:1, попри навальний штурм єгиптян на останніх хвилинах.

Перед самою серією пенальті у австралійців на полі з'явився досвідчений Метью Раян, спеціально випущений під одинадцятиметрові замість голкіпера Патріка Біча, проте він не зміг парирувати жодного м'яча єгиптян.

У серії пенальті точнішими виявилися футболісти Єгипту, які здобули першу в історії збірної перемогу в матчі раунду плейоф на чемпіонатах світу.

Водночас збірна Австралії продовжила свою невтішну серію, втретє у своїй історії вибувши з Мундіалю на першій же стадії плейоф, у якій брала участь. У 2006 році австралійці вилетіли від Італії (0:1), а в 2022 – від Аргентини (1:2). Водночас вона була останньою країною-представницею Азії на чемпіонаті світу-2026.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу, 3 липня

Австралія – Єгипет 1:1 (0:1) (2:4 по пен)

Голи: 0:1 – 13 Ашур, 1:1 – 55 Хані (автогол)

Єгипет в 1/8 зустрінеться з переможцем матчу Аргентина – Кабо-Верде, який відбудеться в суботу, 4 липня, опівночі за київським часом.