Мессі: Аргентина завжди боротиметься до кінця

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі відреагував на важку перемогу у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Кабо-Верде (3:2).

Про це він розповів у коментарі після гри.

"Ця команда завжди бореться і боротиметься до кінця. Спрацювали стандартні ситуації, хоча останнім часом вони у нас виходили не дуже добре. У таких матчах це дуже важливо. Ми усвідомили важливість контролю м'яча, що нам не завжди вдавалося робити. У нас є футболісти, які добре грають головою, що сьогодні вдалося використати максимально. Ми не змогли якісно пресингувати, наші лінії були надто далеко одна від одної. Суперник володів м'ячем і змушував нас бігати, бо наша команда не могла пресингувати", – підсумував Мессі.

Ліонеля визнали найкращим гравцем матчу, він відкрив рахунок у першому таймі. Нападник вийшов на цей матч у статусі рекордсмена за зіграними матчами на мундіалях, потрапивши вже 30 разів до складу команди на турнірі.

Зауважимо, що на наступній стадії плейоф мундіалю на аргентинців очікує протистояння з Єгиптом. Раніше "Фараони" перемогли у серії пенальті Австралію в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.