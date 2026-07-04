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Мессі: Аргентина завжди боротиметься до кінця

Олександр Булава — 4 липня 2026, 06:14
Мессі: Аргентина завжди боротиметься до кінця
Ліонель Мессі
ФІФА

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі відреагував на важку перемогу у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Кабо-Верде (3:2).

Про це він розповів у коментарі після гри.

"Ця команда завжди бореться і боротиметься до кінця. Спрацювали стандартні ситуації, хоча останнім часом вони у нас виходили не дуже добре. У таких матчах це дуже важливо.

Ми усвідомили важливість контролю м'яча, що нам не завжди вдавалося робити. У нас є футболісти, які добре грають головою, що сьогодні вдалося використати максимально. Ми не змогли якісно пресингувати, наші лінії були надто далеко одна від одної. Суперник володів м'ячем і змушував нас бігати, бо наша команда не могла пресингувати", – підсумував Мессі.

Ліонеля визнали найкращим гравцем матчу, він відкрив рахунок у першому таймі. Нападник вийшов на цей матч у статусі рекордсмена за зіграними матчами на мундіалях, потрапивши вже 30 разів до складу команди на турнірі.

Зауважимо, що на наступній стадії плейоф мундіалю на аргентинців очікує протистояння з Єгиптом. Раніше "Фараони" перемогли у серії пенальті Австралію в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.

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