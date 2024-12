Джек-пот для Джейка Пола: з ким ще може вийти в ринг блогер-боксер

Джейк Пол – непересічний хлопчина, який ще більш розворушив і без того не найбільш аморфний вид спорту. Після поєдинку Пола із Тайсоном в інформаційний простір посипалася низка повідомлень про те, з ким же ще може вийти в ринг блогер-боксер. Звісно, це історія не лише про спорт, а й про видовище та гроші, втім поки це буде цікаво для публіки, такі поєдинки матимуть місце.

Пол вміє те, що не вдається переважній більшості професійних боксерів. Навіть дуже талановитих та майстерних – Джейк дуже класно продає себе та свої поєдинки. Це відзначають і в боксерському середовищі. Для прикладу, колишній чемпіон світу з боксу Тімоті Бредлі звернув увагу на те, як Пол вдало зіграв на бажанні різних поколінь побачити в рингу Майка Тайсона: "Джейк повернув назад Майка Тайсона, і здогадайтеся, скільки поколінь переглянуло цей бій. Чи не поколінь, а декад. Якщо у тебе не було шансу побачити, як бився Майк Тайсон, то ти мав шанс подивитися його зараз".

Звісно ж "show must go on"! Ще не всі гроші зароблені, а легенд боксу та чинних боксерів, охочих заробити грошенят також вистачає. З ким же ще може вийти у ринг блогер-боксер – міркуємо у цій публікації.

Андре Ворд

Помститися за свого співвітчизника "Залізного Майка" не проти Андре Ворд. Непереможному екс-чемпіону світу у двох вагових категоріях всього то …40 років. Іронія? Можливо, але в порівняння з тим же Тайсоном він ще юніор. Зрештою, Андре все ще при здоровому глузді, в непоганій фізичній формі і готовий вийти в ринг.

"Я відкритий для обговорення бою з Полом. Якщо вже ти любиш битися з старшими хлопцями, я якраз з таких. Я не виходив на ринг сім років, тож, думаю, це було б цікаво", – сказав він. Протягом кар’єри Ворд перемагав низку відомих боксерів. Серед них, що особливо приємно, двічі битим був і росіянин Ковальов.

Даніель Дюбуа

Будьмо чесними: наразі це напівфантастичний варіант. Принаймні, у короткостроковій перспективі. Перш за все, тому що в пріоритетах Дюбуа інші бої. Для початку, британець проведе поєдинок з Паркером, який відбудеться 22 лютого в Саудівській Аравії.

Даніель Дюбуа Getty Images

Також у Даніеля є невирішені питання з Ентоні Джошуа. І, зрештою, невже Пол настільки несповна розуму, затьмарений славою і грошима, щоб зустрітися у ринзі з одним із найкращих панчерів хевівейту в момент розквіту його кар’єри.

Сам же Дюбуа не став виключати ймовірність такого поєдинку: "Якщо Джейк хоче бій зі мною, він може його отримати... Ми написали йому, моєму батькові та вирішили його викликати. Навіть якщо це просто піар, ви ніколи не знаєте, що може статися в цьому спорті. Зараз дивні часи", – сказав британський чемпіон.

"Дюбуа – один із найкращих важковаговиків у світі. Він би нокаутував Джейка Пола джебом", – прокоментував ймовірність такого бою ще один відомий екс-чемпіон Тоні Белью. Що ж тут ще додати? "You are wright, Tony"!

Сауль Альварес

"Канело (Альварес)? Це я потрібен йому, так що я навіть не буду намагатися його викликати. Якщо він хоче зірвати великий куш, він знає, що потрібно робити", – в притаманній для себе зухвалій манері сказав Пол після бою з Тайсоном.

Цікаво, хто ж насправді кому потрібен? Геннадій Головків, Флойд Мейвезер, Амір Хан, Дмитро Бівол, Мігель Котто, Шейн "Шугер" Мослі та інші. Як вам список опонентів, з якими боксував Канело? Так, мексиканець має дві поразки у своєму пасиві, але йому лише 34 роки. Та й провів він майже сім десятків поєдинків, а програвав лише двічі.

Сауль Альварес Getty Images

На що сподівається Пол? Правильно, на гроші! Або ж просто "балаболить". Звісно, Альварес не такий габаритний як той же Дюбуа, але це не Лома і не Мені Пакьяо. Сили у його ударах вистачає.

Раян Гарсія

"До квітня я проведу виставковий бій у грудні в Японії проти хлопця, який бився з Менні Пак'яо та намагався його нокаутувати. Після цього я піду за Джейком і помщуся за дядька Майка", – написав Раян Гарсія як фідбек на поєдинок Тайсон-Пол.

Гарсія – достатньо неоднозначна постать, як той же Пол. Його і самого переслідують скандали на кшталт допінгу або ж не вкладання у вагу, втім колишній чемпіон світу в легкій вазі (25-1, 20 КО) в достатньо хорошому тонусі.

Раян Гарсія Getty Images

Так, в цьому ймовірному поєдинку боксерські скіли будуть на користь Раяна. Однак такий варіант бою не такий вже й очевидний. Чи зможуть його "продати" промоутери – велике питання.

Кевін Лерена

Чемпіон світу за версією WBC у бріджервейті (від 90,7 кілограмів до 101,6 кілограмів – прим. ) Кевін Лерена (30-3, 14 КО) готовий провести бій проти Джейка Пола. При цьому варто віддати належне відвертості південноафриканського боксера, який ізнається, що його мотивація – суто фінансова.

"Яка мені вигода від цього бою? Ну, я поб'юся з однією з найбільших зірок соціальних мереж і YouTube, а тепер уже й у світі боксу. Так що, найімовірніше, я отримаю найбільший гонорар у кар'єрі. " – "по-чеснаку" говорить Кевін.

Лерена ще менш впізнаваний ніж, Райан Гарсія, але, якби там не було – це чинний чемпіон світу. При цьому, точно не панчер. Можливо, Джейку варто ризикнути?

Артур Бетербієв

Як тільки запахло грошенятами – з’явилися і росіяни. Нехай навіть з канадським паспортом. Бетербієв, в якого ще не закриті всі питання із Біволом, вирішив і собі спробувати щастя та й заробити на поєдинку із Полом.

Абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі запропонував бій Полу особисто у соцмережі Х.

Артур Бетербієв Getty Images

Джейк поки що "морознуся". Воно і не дивно. При всій нашій антисимпатії до росіянина у блогера-боксера на перший погляд мінімальні шанси на перемогу в цьому бою.

Конор Мак-Грегор

Це вже історія не зовсім про бокс, але не менш цікава. Джейк Пол після перемоги над Майком Тайсоном не проти провести бій з Конором Макгрегором. При цьому, такий поєдинок має відбуватися за правилами змішаних єдиноборств.

"Давай проведемо бій у ММА. Без вагової категорії. Як це було раніше. Але ти не будеш", – заявив Пол. Чому ММА? Пол – хлопчина не дурний і розуміє, що суттєво легший Конор навряд захоче просто боксувати. А от ММА – це вже скоріше стихія Мак-Грегора, яка потенційно допоможе ірландському ексчемпіону нівелювати різницю у розмірах. Такий бій, попри купу знаків питання, цілком можливий. Невже ви забули як Мак-Грегор боксував проти Мейвезера? То ж чому б і ні?

Флойд Мейвезер

Одному із найбільш легендарних чемпіонів в історії боксу 47 років. Втім Флойд "Красунчик" Мейвезер дуже любить гроші. Можливо, навіть більше, ніж бокс і своє здоров’я.

Флойд Мейвезер та Конор Мак-Грегор Getty Images

Непереможний американець провів півсотні поєдинків і у всіх перемагав. 26 серпня 2017 року Флойд провів згаданий вже двобій з Макгрегором. Мейвезер здобув перемогу технічним нокаутом (TKO) у 10-му раунді. Цей поєдинок у пресі нарекли "грошовим" боєм, адже організатори заробили на ньому 600 млн доларів, а Флойд отримав 100 "лямів". З тих пір пройшло 7 років, американський чемпіон постарів, але він все ще дуже любить гроші.

Список потенційних суперників для Пола можна продовжувати довгенько. Тут можуть виринути і шалені пенсіонери, на кшталт Холіфілда, Брігса або ж Роя Джонса. Зрештою, Джейк не обмежується боксом, тож не варто відкидати варіанти навіть із реслінгом, від якого так шаленіють американці. Додайте сюди Двейна «Скалу» Джонсона або Джона Сіну. Охочих подивитися на таке шоу буде чимало.

Звісно, хайпує не лише Пол, а й дехто з його потенційних опонентів. Кого з цього списку потенційних опонентів може перебоксувати Пол? Напевно нікого. В бою з ким він міг би добряче заробити? Напевно зі всіма. Та й для таких хлопців перебоксувати точно не головне.

Кажуть, що дурний приклад заразний. Відомий блогер IShowSpeed заявив, що готовий розпочати виступи у боксу. Він запевнив, що якщо дати йому час на підготовку, то зможе перемогти будь-якого боксера. Понеслося!

Андрій Мошкун для Чемпіона

Відповідальний редактор – Денис Шаховець