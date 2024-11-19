Помщуся за дядька Майка: колишній чемпіон світу в легкій вазі готовий битися з Полом

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Райан Гарсія (25-1, 20 КО) на своїй сторінці у соціальних мережах анонсував свій наступний бій, який запланований на 30 грудня, а також кинув виклик популярному блогеру Джейку Полу (11-1, 7 КО). Він хоче помститися за Майка Тайсона (50-7, 44 КО)

"Ну що ж, я мовчав якийсь час, але я розробляв свій план перед реальним поверненням на ринг. До квітня я проведу виставковий бій у грудні в Японії проти хлопця, який бився з Менні Пакьяо та намагався його нокаутувати. Після цього я піду за Джейком і помщуся за дядька Майка", – написав Гарсія.

Ight I’ve been quiet for some time but I’ve been cooking on some plans before my actual return to the ring



Here is the plan before April



Exhibition in December in Japan against the guy who fought aging manny pac and tried to knock him out.



And then go after Jake🫡 for uncle… — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) November 18, 2024

Нагадаємо, що Пол переміг легендарного 58-річного Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів минулими вихідними в Арлінгтоні (США).

Зазначимо, що Гарсія в останньому бою переміг за очками чинного чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні, але трохи пізніше результат був анульований через викриття Гарсії у використанні допінгу.