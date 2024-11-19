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Помщуся за дядька Майка: колишній чемпіон світу в легкій вазі готовий битися з Полом

Руслан Травкін — 19 листопада 2024, 14:46
Помщуся за дядька Майка: колишній чемпіон світу в легкій вазі готовий битися з Полом
Раян Гарсія
Instagram

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Райан Гарсія (25-1, 20 КО) на своїй сторінці у соціальних мережах анонсував свій наступний бій, який запланований на 30 грудня, а також кинув виклик популярному блогеру Джейку Полу (11-1, 7 КО). Він хоче помститися за Майка Тайсона (50-7, 44 КО)

"Ну що ж, я мовчав якийсь час, але я розробляв свій план перед реальним поверненням на ринг. До квітня я проведу виставковий бій у грудні в Японії проти хлопця, який бився з Менні Пакьяо та намагався його нокаутувати.

Після цього я піду за Джейком і помщуся за дядька Майка", – написав Гарсія.

Нагадаємо, що Пол переміг легендарного 58-річного Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів минулими вихідними в Арлінгтоні (США).

Зазначимо, що Гарсія в останньому бою переміг за очками чинного чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні, але трохи пізніше результат був анульований через викриття Гарсії у використанні допінгу.

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