Помщуся за дядька Майка: колишній чемпіон світу в легкій вазі готовий битися з Полом
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Райан Гарсія (25-1, 20 КО) на своїй сторінці у соціальних мережах анонсував свій наступний бій, який запланований на 30 грудня, а також кинув виклик популярному блогеру Джейку Полу (11-1, 7 КО). Він хоче помститися за Майка Тайсона (50-7, 44 КО)
"Ну що ж, я мовчав якийсь час, але я розробляв свій план перед реальним поверненням на ринг. До квітня я проведу виставковий бій у грудні в Японії проти хлопця, який бився з Менні Пакьяо та намагався його нокаутувати.
Після цього я піду за Джейком і помщуся за дядька Майка", – написав Гарсія.
Нагадаємо, що Пол переміг легендарного 58-річного Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів минулими вихідними в Арлінгтоні (США).
Зазначимо, що Гарсія в останньому бою переміг за очками чинного чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні, але трохи пізніше результат був анульований через викриття Гарсії у використанні допінгу.