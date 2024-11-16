Пол – про наступного суперника: Канело? Це йому потрібен бій зі мною, а не навпаки

Джейк Пол (11-1, 7 КО) після перемоги одноголосним рішенням суддів над великим ексчемпіоном світу Майком Тайсоном (50-7, 44 КО) заговорив про майбутніх суперників, одним з яких може стати Сауль Альварес (62-2-2, 39 КО).

Слова американця наводить Athlon Sports.

"Я не буду називати імен, не буду нікого називати. Усі в списку. Канело (Альварес)? Це я потрібен йому, так що я навіть не буду намагатися його викликати. Якщо він хоче зірвати великий куш, він знає, що потрібно робити", – сказав Пол.

Про це Джейк Пол говорив вже після того, як він сказав багато красивих слів на адресу Майка Тайсона, назвавши його "найкрутішою людиною на планеті".

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з відеооглядом бою між Джейком Полом та Майком Тайсоном.