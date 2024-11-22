Я бачу, ти любиш хлопців постарше: непереможний американський боксер кинув виклик Полу
Андре Ворд
Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд (32-0, 16 КО) готовий провести бій проти Джейка Пола.
Його слова наводить BoxingScene.
"Я відкритий для обговорення бою з Полом. Якщо вже ти любиш битися з старшими хлопцями, я якраз з таких. Я не виходив на ринг сім років, тож, думаю, це було б цікаво", – сказав він.
40-річний американець востаннє виходив у ринг влітку 2017 року. Тоді він технічним нокаутом у 7 раунді переміг росіянина Сергєя Ковальова.
Нагадаємо, 16 листопада Пол провів бій із 58-річним Майком Тайсоном. Зустріч завершилася перемогою Джейка за очками.