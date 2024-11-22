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Я бачу, ти любиш хлопців постарше: непереможний американський боксер кинув виклик Полу

Руслан Травкін — 22 листопада 2024, 09:20
Я бачу, ти любиш хлопців постарше: непереможний американський боксер кинув виклик Полу
Андре Ворд
Instagram

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд (32-0, 16 КО) готовий провести бій проти Джейка Пола.

Його слова наводить BoxingScene.

"Я відкритий для обговорення бою з Полом. Якщо вже ти любиш битися з старшими хлопцями, я якраз з таких. Я не виходив на ринг сім років, тож, думаю, це було б цікаво", – сказав він.

40-річний американець востаннє виходив у ринг влітку 2017 року. Тоді він технічним нокаутом у 7 раунді переміг росіянина Сергєя Ковальова.

Нагадаємо, 16 листопада Пол провів бій із 58-річним Майком Тайсоном. Зустріч завершилася перемогою Джейка за очками.

Бокс Джейк Пол Андре Ворд

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