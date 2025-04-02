Молодіжна збірна України пропустила матч відбору на Євро-2025 через відсутність віз

Молодіжна жіноча збірна України не змогла вчасно вилетіти на матч другого раунду відбору чемпіонату Європи-2025 (WU-19) проти Австрії, який мав відбутися у Великій Британії.

Про це повідомляє УАФ.

Команді не видали вчасно британські візи, хоча всі необхідні процедури українська делегація виконала.

Виліт до Великої Британії мав відбутися ще 1 квітня. Два дні підопічні Олега Бортніка перебували в польському Кракові в очікуванні вирішення ситуації.

Врешті, команді дозволили в'їзд до Великої Британії без фізичної наявності віз. Проте через логістичні труднощі українська команда не змогла вчасно прибути на матч, який мав відбутися сьогодні, 2 квітня.

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з проханням перенести матч на наступний день. Проте в організації відмовили у даному проханні. Тому результат матчу визначатиме УЄФА відповідно до регламенту змагань.

Нагадаємо, у своїй групі першого раунду в Лізі В молодіжна жіноча збірна України посіла перше місце й пробилася в Лігу А.

У межах групи А3 другого раунду відбору Євро-2025 (WU-19) у "синьо-жовтих" наступний матч заплановано з Бельгією (5 квітня) та Англією (8 квітня). Ігри пройдуть в англійському місті Бертон-апон-Трент на "St. George's Park".