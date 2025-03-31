Ексчемпіон світу назвав фаворита бою Канело – Кроуфорд

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі (33-1-2, 13 КО) вважає, що Теренс Крофорд (40-0, 31 КО) зможе перемогти Сауля Альвареса (62-2-2, 39 КО).

Про це він заявив для BoxingNews24.

"Я даю Кроуфорду величезні шанси. Теренс – найкращий боксер у світі. Він найкращий боєць pound-for-pound. Я знаю, що перше місце pound-for-pound займає Усик. Усі ставлять його туди через досягнення Олександра в надважкій вазі.

Я б однозначно сказав, що Теренс має шанс. Він може перебоксувати Канело. Альварес дуже передбачуваний. Він дуже потужний, але дуже передбачуваний. Я думаю, що Кроуфорд це покаже", – сказав Бредлі.