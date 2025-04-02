Визначилися всі півфіналісти Кубку України-2024/25
У середу, 2 квітня, пройшли три чвертьфінальні матчі Кубку України сезону-2024/25, за підсумками яких визначилися всі учасники півфінальної стадії турніру.
Першим півфіналістом національного кубку стала Буковина, яка обіграла Вікторію. Потім до неї доєднався Шахтар – команда Маріно Пушича у додатковий час вирвала перемогу над Олександрією.
Імена інших двох півфіналістів визначилися у паралельних протистояннях: Динамо в основний час мінімально здолало Рух завдяки голу Олександра Піхальонка, а Полісся повторило шлях "гірників", здобувши перемогу в екстратаймі над Вересом.
Півфіналісти Кубку України-2024/25
- Буковина (Чернівці);
- Шахтар (Донецьк);
- Динамо (Київ);
- Полісся (Житомир).
Півфінальні пари Кубку України будуть визначені шляхом жеребкування, проведення якого заплановане на завтра, 3 квітня. Старт церемонії відбудеться о 14:00.
Нагадаємо, що 4 березня Виконком УАФ визначив дату та місце проведення фіналу Кубку України сезону-2024/25. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором
На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом на перемогу в турнірі є Шахтар з коефіцієнтом 2,00. Також букмекери високо оцінюють шанси Динамо на перемогу в турнірі (2,30).
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