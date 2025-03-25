Легендарний мексиканський боксер не вірить, що Кроуфорд зупинить Канело

Колишній чемпіон світу Хуан Мануель Маркес (56-7-1, 40 КО) не вірить, що Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) зможе дати гідну опозицію його земляку Саулю Альваресу (62-2-2, 39 KO) через різкий підйом у ваговій категорії.

Про це він сказав у коментарі для BoxingScene.

"Я бачив бій Теренса проти Мадрімова. Він виглядав повільним. Здавалося, що він не має потужності. Тепер йому потрібно піднятися ще на два дивізіони, і я думаю, що це складний бій для Теренса Кроуфорда. Але Теренс Кроуфорд – чудовий боєць. Він має чудовий захист, він добре комбінує. Але я гадаю, що це погана вагова категорія для нього", – сказав Маркес.

Маркес протягом кар'єри програвав лише Тімоті Бредлі, Менні Пак'яо (двічі), Флойду Мейвезеру, Крісу Джону, Фреді Норвуду, а також у першому бою в професіоналах маловідомому Хав'єру Дюрану.

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.

Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).