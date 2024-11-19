Блогер IShowSpeed: Дайте мені 6 місяців і я переможу будь-якого боксера

Відомий блогер IShowSpeed заявив, що готовий розпочати виступи у боксу. Він запевнив, що якщо дати йому час на підготовку, то він зможе перемогти будь-якого боксера.

Його слова цитує HappyPunch.

"Думаю, я переможу Джейка Пола в боксерському поєдинку. Коли я дивлюся на його бокс, відчуваю, що він ще ним не володіє вільно. А якщо я матиму шість місяців на підготовку, я переможу будь-якого боксера планети. Я нокаутую Джейка. Шостий-сьомий раунд. Це буде один хороший удар, як у Джервонти проти Раяна. І все, він спить", – сказав IShowSpeed.

Нагадаємо, Джейк Пол в останньому бою переміг легенду боксу Майка Тайсона (50-7, 44 КО). Згодом Джейк також запевнив, що не проти вийти в октагон проти ірландця Конора Макгрегора.