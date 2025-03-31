Альварес пояснив важливість бою зі Скуллом

Чемпіон WBC, WBA та WBO Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) оцінив протистояння з володарем поясу IBF Вільямом Скуллом (23-0, 9 KO).

Про це мексиканець розповів у коментарі FightHype.

"Ви знаєте, що він чемпіон світу, а я хочу знову стати абсолютним чемпіоном, бути двічі абсолютним чемпіоном.

Знаєте, що у нього є ця кубинська школа, ви знаєте, що вона дуже складна. Він високий, він знає, як використовувати ринг. Він має хороший джеб, у нього є якість.

Але на цьому етапі моєї кар'єри я вже стикався з усіма, з кожним стилем, і мені потрібно просто пристосовуватися до цього", – сказав Альварес.