Альварес пояснив важливість бою зі Скуллом
Сауль Альварес
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Чемпіон WBC, WBA та WBO Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) оцінив протистояння з володарем поясу IBF Вільямом Скуллом (23-0, 9 KO).
Про це мексиканець розповів у коментарі FightHype.
"Ви знаєте, що він чемпіон світу, а я хочу знову стати абсолютним чемпіоном, бути двічі абсолютним чемпіоном.
Знаєте, що у нього є ця кубинська школа, ви знаєте, що вона дуже складна. Він високий, він знає, як використовувати ринг. Він має хороший джеб, у нього є якість.
Але на цьому етапі моєї кар'єри я вже стикався з усіма, з кожним стилем, і мені потрібно просто пристосовуватися до цього", – сказав Альварес.
Вечір боксу відбудеться 3 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Нагадаємо, у вересні Канело може провести бій проти Теренса Кроуфорда.