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Альварес пояснив важливість бою зі Скуллом

Олександр Булава — 31 березня 2025, 18:00
Альварес пояснив важливість бою зі Скуллом
Сауль Альварес
Getty Images

Чемпіон WBC, WBA та WBO Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) оцінив протистояння з володарем поясу IBF Вільямом Скуллом (23-0, 9 KO).

Про це мексиканець розповів у коментарі FightHype.

"Ви знаєте, що він чемпіон світу, а я хочу знову стати абсолютним чемпіоном, бути двічі абсолютним чемпіоном.

Знаєте, що у нього є ця кубинська школа, ви знаєте, що вона дуже складна. Він високий, він знає, як використовувати ринг. Він має хороший джеб, у нього є якість.

Але на цьому етапі моєї кар'єри я вже стикався з усіма, з кожним стилем, і мені потрібно просто пристосовуватися до цього", – сказав Альварес.

Вечір боксу відбудеться 3 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, у вересні Канело може провести бій проти Теренса Кроуфорда.

Сауль Канело Альварес

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