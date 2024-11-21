Дюбуа: Якщо Пол хоче бій зі мною, він може його отримати

Володар титулу IBF у суперважкому дивізіоні британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) готовий битися проти відеоблогера Джейка Пола (11-1, 7 КО).

Його слова передає журналіст Майк Бенсон у соцмережі X.

" Якщо Джейк хоче бій зі мною, він може його отримати... Ми написали йому, моєму батькові та вирішили його викликати. Навіть якщо це просто піар, ви ніколи не знаєте, що може статися в цьому спорті. Зараз дивні часи", – сказав Дюбуа.

Раніше абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) у соцмережах закликав Джейка Пола (11-1, 7 КО) провести бій.

Нагадаємо, після перемоги над Майком Тайсоном Джейк заявив про свою готовність битися проти Сауля Альвареса. Згодом він також запевнив, що не проти вийти в октагон проти ірландця Конора Макгрегора.