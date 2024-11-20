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Він би нокаутував його джебом: колишній суперник Усика дав прогноз на потенційний бій Дюбуа – Пол

Руслан Травкін — 20 листопада 2024, 09:21
Він би нокаутував його джебом: колишній суперник Усика дав прогноз на потенційний бій Дюбуа – Пол
Джейк Пол
Скріншот

Колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Белью розкритикував Джейка Пола (11-1, 7 КО) за його бажання провести бій проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це британець заявив у коментарі для talkSport.

"Я розумію, що у цього пацана, у Джейка, гарна уява. Але не розумію, з якою він, млинець, планети? Напевно з Марса чи щось на кшталт такого, раз він роздумує про цей поєдинок. Але такий бій все одно ніхто не санкціонує.

Дюбуа – один із найкращих важковаговиків у світі. Він би нокаутував Джейка Пола джебом. Я не жартую", – сказав Белью.

Нагадаємо, Джейк заявив, що хотів би провести бій проти Даніеля Дюбуа. З американцем також хоче боксувати Артур Бетербієв.

Бокс Джейк Пол Тоні Белью Даніель Дюбуа

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