Пол викликав Макгрегора на бій за правилами ММА

Джейк Пол (11-1, 7 КО) після перемоги над Майком Тайсоном (50-7, 44 КО) хоче провести бій з ексчемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у двох вагових категоріях Конором Макгрегором.

Про це Пол повідомив у соцмережі "Х".

"Дорогий Коноре, я знаю, що ти сказав моїй команді, що будеш битися зі мною у ваговій категорії 170 фунтів (77 кг). Цього ніколи не станеться. Але давай проведемо бій у ММА. Без вагової категорії. Як це було раніше. Але ти не будеш", – заявив Пол.

Нагадаємо, бій Пола з Тайсоном завершився одноголосним рішенням суддів на користь Джейка (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Макгрегор провів останній бій у липні 2021 року, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є.