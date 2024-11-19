Не бачу твоєї згоди: Бетербієв підтвердив бажання побитися з Полом

Абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) у соцмережах знову закликав Джейка Пола (11-1, 7 КО) провести бій.

Про це росіянин із паспортом Канади повідомив на платформі "Х".

"Після чотирьох років настав час серйозних випробувань. Не помітив твоєї згоди чи відмови. То що ж нам робити?" – написав Бетербієв.

After four years it’s time to have serious challenges. Didn’t notice your acceptance or rejection. So what are we gonna do? — Artur Beterbiev (@ABeterbiev) November 18, 2024

Нагадаємо, після перемоги над Тайсоном Пол отримав пропозицію від Бетербієва провести бій. Блогер відповів, що за 4 роки у цьому виді спорту вже досяг успіхів.

Після поєдинку колишній чемпіон світу Карл Фроч заявив, що готовий вийти на бій проти Джейка Пола, щоб впевнено його перемогти. Сам блогер викликав на поєдинок Конора Макгрегора.