Жіноча збірна України зробила заяву щодо слів президента Інгульця про "гарних дівчат у футболі"

Жіноча збірна України та голова Комітету жіночого та дівочого футболу Анастасія Кліпаченко висловили своє обурення щодо недавніх слів президента Інгульця Олександра Поворознюка про жіночий футбол.

Їхня спільна заява була опублікована в Instagram Кліпаченко.

Наприкінці березня Поворознюк заявив, що він не збирається створювати жіночу команду. Президент Інгульця сказав, що він не розуміє і не хоче розуміти жіночий футбол, а "з гарними дівчатами треба робити щось інше".

Ці слова викликали невдоволення у футбольній спільноті. Кліпаченко опублікувала на своїй сторінці в Instagram заяву, яку потім репостнули гравчині національної команди, а також офіційна сторінка Жіночого футболу УАФ.

"Вважаємо неприйнятними слова президента ФК Інгулець Олександра Поворознюка. Менталітет, який вбиває жіночий футбол і гідність жінки, має залишатися в минулому. Футбол – для всіх!", – йдеться у заяві.

Зовсім скоро жіноча збірна України проведе два матчі проти збірної Чехії в межах Ліги націй-2025. Номінально домашня гра відбудеться 4 квітня о 19:00 за київським часом, а віїзна – 8 квітня о 18:30.

Нагадаємо, що Олександр Поворознюк висловив цю думку в інтерв'ю власному YouTube-каналу, в якому він також розповів власну версію подій, пов'язаних з гравцями Інгульця та ТЦК.