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Жіноча збірна України зробила заяву щодо слів президента Інгульця про "гарних дівчат у футболі"

Олексій Погорелов — 3 квітня 2025, 12:15
Жіноча збірна України
Жіноча збірна України
Дан Балашов

Жіноча збірна України та голова Комітету жіночого та дівочого футболу Анастасія Кліпаченко висловили своє обурення щодо недавніх слів президента Інгульця Олександра Поворознюка про жіночий футбол.

Їхня спільна заява була опублікована в Instagram Кліпаченко.

Наприкінці березня Поворознюк заявив, що він не збирається створювати жіночу команду. Президент Інгульця сказав, що він не розуміє і не хоче розуміти жіночий футбол, а "з гарними дівчатами треба робити щось інше".

Ці слова викликали невдоволення у футбольній спільноті. Кліпаченко опублікувала на своїй сторінці в Instagram заяву, яку потім репостнули гравчині національної команди, а також офіційна сторінка Жіночого футболу УАФ.

"Вважаємо неприйнятними слова президента ФК Інгулець Олександра Поворознюка. Менталітет, який вбиває жіночий футбол і гідність жінки, має залишатися в минулому. Футбол – для всіх!", – йдеться у заяві.

Зовсім скоро жіноча збірна України проведе два матчі проти збірної Чехії в межах Ліги націй-2025. Номінально домашня гра відбудеться 4 квітня о 19:00 за київським часом, а віїзна – 8 квітня о 18:30.

Нагадаємо, що Олександр Поворознюк висловив цю думку в інтерв'ю власному YouTube-каналу, в якому він також розповів власну версію подій, пов'язаних з гравцями Інгульця та ТЦК.

Інгулець Олександр Поворознюк Українська асоціація футболу (УАФ) Україна Чемпіонат України, УПЛ Жіноча збірна України з футболу

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