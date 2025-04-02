Голкіпер-вихованець дебютував за Динамо в матчі Кубку України проти Руха

Голкіпер Динамо Валентин Моргун вперше вийшов на поле в матчі першої команди, що стало його повноцінним дебютом.

Це трапилося сьогодні, 2 квітня, під час матчу 1/4 фіналу Кубку України проти Руха. Головний тренер киян Олександр Шовковський довірив 23-річному українцю місце у воротах, яке зазвичай посідає Руслан Нещерет.

Валентин Моргун – вихованець не тільки Динамо, а ще й харківського Металіста. Він виступав за обидві команди в першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України.

Моргуна визнавали найкращим голкіпером першості України U-16 у складі "біло-синіх" в сезоні-2016/17. На рахунку Валентина також виступи за юнацькі збірні України різних вікових груп.

12 березня 2019 року Валентин зіграв свій єдиний матч у Юінацькій лізі УЄФА. Українець взяв участь у поєдинку 1/8 фіналу проти Гоффенгайма (0:0, за пенальті 2:4).

Нагадаємо, що раніше визначилися перші півфіналісти Кубку України: Буковина здолала Вікторію, а Шахтар вирвав перемогу над Олександрією в додатковий час.