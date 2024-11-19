Чемпіон світу в бріджервейті викликав Пола на бій

Чемпіон світу за версією WBC у бріджервейті Кевін Лерена (30-3, 14 КО) готовий провести бій проти Джейка Пола (11-1, 7 КО), оскільки це принесу йому рекордний гонорар.

Його слова цитує Boxingscene.com.

"Яка мені вигода від цього бою? Ну, я поб'юся з однією з найбільших зірок соціальних мереж і YouTube, а тепер уже й у світі боксу. Так що, найімовірніше, я отримаю найбільший гонорар у кар'єрі.

Яка йому вигода від цього? Якщо він програє, то люди скажуть: "Його побив законний боєць, чемпіон світу. Давай, продовжуй, Джейку". А що якщо він переможе мене? Тоді він отримає довгоочікуване визнання. Усі скажуть, що він справжній боєць. Хоча я не бачу, щоб це сталося. Думаю, що рознесу його", – сказав Лерена.