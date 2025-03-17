Став відомий андеркард поєдинку Канело – Скулл
Сауль Канело Альварес
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Став відомий андеркард поєдинку чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) з володарем поясу IBF Вільямом Скуллом (23-0, 9 KO).
Про це повідомляє Ring Magazine.
Очолить кард бій боксера другої середньої ваги Хайме Мунгуя (44−1, 35 КО), який зустрінеться у реванші з французом Бруно Сураче (26-0-2, 5 KO).
Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-2, 16 КО) проведе проти нігерійця Ефе Аджагби (20-1, 14 KO).
Андеркард вечору боксу Канело – Скулл
- Хайме Мунгуя (44-2, 35 КО) – Бруно Сераче (26-0-2, 5 КО)
- Мартін Баколе (21-2, 16 КО) – Ефе Аджагба (20-1, 14 КО)
- Баду Джек (28-3, 17 КО) – Раян Розіцький (20-1, 19 КО)
- Марко Верде (дебют) – Мішель Поліна (4-5, 2 КО)
- Браян Леон (6-0, 6 КО) – Аарон Герреро (11-3-1, 7 КО)
Вечір боксу відбудеться 3 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Нагадаємо, у вересні Канело може провести бій проти Теренса Кроуфорда.