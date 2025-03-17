Став відомий андеркард поєдинку Канело – Скулл

Став відомий андеркард поєдинку чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) з володарем поясу IBF Вільямом Скуллом (23-0, 9 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Очолить кард бій боксера другої середньої ваги Хайме Мунгуя (44−1, 35 КО), який зустрінеться у реванші з французом Бруно Сураче (26-0-2, 5 KO).

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-2, 16 КО) проведе проти нігерійця Ефе Аджагби (20-1, 14 KO).

Андеркард вечору боксу Канело – Скулл

Хайме Мунгуя (44-2, 35 КО) – Бруно Сераче (26-0-2, 5 КО)

Мартін Баколе (21-2, 16 КО) – Ефе Аджагба (20-1, 14 КО)

Баду Джек (28-3, 17 КО) – Раян Розіцький (20-1, 19 КО)

Марко Верде (дебют) – Мішель Поліна (4-5, 2 КО)

Браян Леон (6-0, 6 КО) – Аарон Герреро (11-3-1, 7 КО)

📋 ANNOUNCED: Canelo Alvarez vs William Scull full Riyadh Season undercard on May 3rd in Saudi Arabia:



🥊 Jaime Munguia vs Bruno Surace II

🥊 Martin Bakole vs Efe Ajagba

🥊 Badou Jack vs Ryan Rozicki

🥊 Marco Verde vs Michel Polina

🥊 Brayan Leon vs Aaron Guerrero pic.twitter.com/gbpxoQ35Js — Ring Magazine (@ringmagazine) March 17, 2025

Вечір боксу відбудеться 3 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, у вересні Канело може провести бій проти Теренса Кроуфорда.