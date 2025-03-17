Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Став відомий андеркард поєдинку Канело – Скулл

Олександр Булава — 17 березня 2025, 22:34
Став відомий андеркард поєдинку Канело – Скулл
Сауль Канело Альварес
Getty Images

Став відомий андеркард поєдинку чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) з володарем поясу IBF Вільямом Скуллом (23-0, 9 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Очолить кард бій боксера другої середньої ваги Хайме Мунгуя (44−1, 35 КО), який зустрінеться у реванші з французом Бруно Сураче (26-0-2, 5 KO).

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-2, 16 КО) проведе проти нігерійця Ефе Аджагби (20-1, 14 KO).

Андеркард вечору боксу Канело – Скулл

  • Хайме Мунгуя (44-2, 35 КО) – Бруно Сераче (26-0-2, 5 КО)
  • Мартін Баколе (21-2, 16 КО) – Ефе Аджагба (20-1, 14 КО)
  • Баду Джек (28-3, 17 КО) – Раян Розіцький (20-1, 19 КО)
  • Марко Верде (дебют) – Мішель Поліна (4-5, 2 КО)
  • Браян Леон (6-0, 6 КО) – Аарон Герреро (11-3-1, 7 КО)

Вечір боксу відбудеться 3 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, у вересні Канело може провести бій проти Теренса Кроуфорда.

Сауль Канело Альварес Хайме Мунгуя Мартін Баколе

Сауль Канело Альварес

TKO може об'єднати WWE, UFC та бокс у межах одного шоу в Саудівській Аравії
Колишній суперник Кличка та Льюїса дав прогноз на бій Канело – Кроуфорд
Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P від The Ring, Девіс залишив топ-10
Канело пояснив, чому не захотів проводити бій проти Джейка Пола
Кроуфорд пояснив, чому Канело уникає бою з Бенавідесом

Останні новини