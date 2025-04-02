Я дуже злий, – Ротань розповів, чому Олександрія програла Шахтарю

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань вважає, що його команда була кращою за Шахтар протягом усього чвертьфінального матчу Кубку України. Проте "містянам" не вистачило концентрації.

Слова наставника передає пресслужба "гірників".

" Дуже емоційний, бойовий і справді кубковий матч. Мабуть, було б справедливіше, якби гра завершилася серією пенальті. Вважаю, сьогодні ми були кращими за Шахтар упродовж усього матчу.

Єдине, у чому поступилися – це концентрація, особливо під час стандартних положень. Припустилися дуже прикрої, дуже дитячої помилки. Перед кожною грою кожен виконавець має чітке завдання під час стандартів, і, чесно скажу, я дуже злий, що нам забракло цієї концентрації, аби перемогти ", – сказав Ротань.

Нагадаємо, вже визначилися усі півфіналісти Кубку України. Першим півфіналістом стала Буковина, яка обіграла Вікторію. Потім до неї доєднався Шахтар – команда Маріно Пушича у додатковий час вирвала перемогу над Олександрією.

Імена інших двох півфіналістів визначилися у паралельних протистояннях: Динамо в основний час мінімально здолало Рух завдяки голу Олександра Піхальонка, а Полісся повторило шлях "гірників", здобувши перемогу в екстратаймі над Вересом.