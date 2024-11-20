Всі знають, що він – це мішок: колишній чемпіон світу розкритикував та одночасно похвалив Пола

Колишній чемпіон світу з боксу Тімоті Бредлі розкритикував Джейка Пола (11-1, 7 КО) за бій проти Майка Тайсона (50-7, 44 КО). Він вважає, що цей бій не треба було санкціонувати, але також похвалив блогера за те, що той знає, як робити шоу.

Його слова цитує Top Stories.

"Майк був дуже старий, ми все це знали ще перед боєм. Він був надто старий, але бій все одно санкціонували. Обидва хлопці заробили. Ми всі знаємо, що Джейк – це мішок. Він не знає, як битися, він регресує. Це факти!

Але я скажу таке. Цей хлопець просто реально страшенно розумний. Я говорив уже раніше з промоутерами. Модель бізнесу необхідно змінити. Зміни модель бізнесу – і ти отримаєш більше переглядів. Джейк зробив це! Джейк повернув назад Майка Тайсона, і здогадайтеся, скільки поколінь переглянуло цей бій. Чи не поколінь, а декад. Якщо у тебе не було шансу побачити, як бився Майк Тайсон, то ти мав шанс подивитися його зараз.

Майк Тайсон все ще має цю таємничість, це ударна міць. Усі чіплялися за це. Є багато людей, які ненавидять Джейка, включаючи мене, і вони чекають, коли його нокаутують", – сказав Бредлі.