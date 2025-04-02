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Виступав за кілька німецьких клубів: у 48-річному віці помер колишній український футболіст

Микола Дендак — 2 квітня 2025, 21:16
Виступав за кілька німецьких клубів: у 48-річному віці помер колишній український футболіст

У 48-річному віці загинув колишній український футболіст Олександр Гребеножко.

Про це інформує Бомбардир.

Про причини смерті не повідомляється.

Гребеножко розпочав свої виступи на професійному рівні у 1993 році. Першою командою була київська Оболонь. Також Олександр виступав в Україні за луцьку Волинь та Закарпаття.

Окрім цього, колишній нападник встиг пограти за кордоном, зокрема, представляв німецькі Боруссію Менхенгладбах та Заксен. Останньою командою був мінський Локо. Після звершення карʼєри Гребеножко займався агентською діяльністю.

Нагадаємо, бразильський гравець чеського Пардубіце Леандро Ліма раптово помер у 23-річному віці.

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Волинь

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