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Арум назвав фаворита бою Канело – Кроуфорд

Олександр Булава — 1 квітня 2025, 16:20
Арум назвав фаворита бою Канело – Кроуфорд
Боб Арум
Скріншот

Промоутер Боб Арум вважає, що Теренс Крофорд (40-0, 31 КО) зможе перемогти Сауля Альвареса (62-2-2, 39 КО).

Цитує промоутера SecondsOut.

"Кроуфорд. Тому що він – унікальний боєць, якого інші не бачили. Його здатність змінювати стійку – суперники не звикли до цього, вони не готуються до такого. Я просто вважаю, що він дуже, дуже унікальний талант.

Наші стосунки не мають нічого спільного з його здібностями як бійця… Як боєць, він – унікальний, видатний хлопець", – сказав Арум.

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.

Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

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