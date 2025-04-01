Арум назвав фаворита бою Канело – Кроуфорд
Промоутер Боб Арум вважає, що Теренс Крофорд (40-0, 31 КО) зможе перемогти Сауля Альвареса (62-2-2, 39 КО).
Цитує промоутера SecondsOut.
"Кроуфорд. Тому що він – унікальний боєць, якого інші не бачили. Його здатність змінювати стійку – суперники не звикли до цього, вони не готуються до такого. Я просто вважаю, що він дуже, дуже унікальний талант.
Наші стосунки не мають нічого спільного з його здібностями як бійця… Як боєць, він – унікальний, видатний хлопець", – сказав Арум.
Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.
Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).