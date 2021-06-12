Джерело - Чемпіон.

Збірна Росії у першому турі в групі b зіграє проти одного заворитів першості збірної Бельгії. Матч відбудеться в Санкт-Петербурзі, в суботу, 12 червня. Початок о 22:00 за київським часом.

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В іншій грі цієї групи Данія зіграє з Фінляндією. Гра в Копенгагені розпочнеться о 19:00.

Збірна України в стартовому поєдинку чемпіонату зіграє проти Нідерландів. Матч синьо-жовтих відбудеться в неділю, 13 червня в Амстердамі.