Олімпік - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олімпік прийматиме Ворсклу в матчі групи вибування у 23 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 15 березня, на стадіоні Динамо ім. Лобановского в Києві. Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч 23 туру УПЛ Олімпік Донецьк - Ворскла Полтава наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступнипй у цій новині за годину до початку гри.

Після першого етапу (команди сформували дві шістки - чемпіонську групу та групу вибування) Ворскла посідає 10 сходинку в турнірній таблиці, маючи 20 очок. У Олімпіка 18 очок і 11 місце. У сезоні 2019/20 команди обмінялися домашніми перемогами. Олімпік у першому колі виграв з рахунком 2:0, у другому колі Ворскла перемогла - 1:0.

Напередодні в групі вибування Дніпро-1 впевнено здолав Маріуполь (2:0), а ФК Львів і Карпати розписали нічию (1:1).